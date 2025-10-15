Tümü Webekno
Google, Milyarlarca Dolarlık Cezadan Kurtulmak İçin Arama Sonuçlarını Değiştirecek!

Google, Avrupa Birliği'nin açtığı antitröst davasından kurtulmak için Arama hizmetinde değişiklikler yapmayı teklif etti. Eğer bu teklif kabul edilirse üçüncü taraf fiyat karşılaştırma siteleri daha ön plana çıkacak. Ancak Google, bunun yeterince mantıklı bir hamle olduğuna inanmıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzun süredir Avrupa Birliği tarafından açılan soruşturmalarla uğraşıyor. Birkaç yıl önce devreye alınan Dijital Piyasalar Yasası kapsamında açılan soruşturmadan kurtulmak isteyen Google, Avrupa Birliği yetkililerini ikna etmeye çalışıyor.

Gelen son haberler, Google'ın milyarlarca dolarlık olası bir cezadan kurtulmak için Google Arama sonuçlarında değişiklik yapabileceğini ortaya koydu. Google'ın yeni teklifine göre bir arama yaptığımız zaman Google hizmetleri için gördüğümüz kutucuklar, gelecekte üçüncü taraf şirketlerin hizmetine açılabilir.

Ancak Google, bu değişikliği çok da istemiyor!

Google, Avrupa Birliği'nin antitröst davasından kurtulmak için söz konusu değişikliği yapmayı teklif etmiş olsa da kendisi bile böyle bir değişiklik yapmak istemiyor. Çünkü Google'a göre Google hizmetleri için açılan kutucukların üçüncü taraf şirketlere açılması, küçük işletmeler için herhangi bir fayda sağlamayacak.

Aslına bakacak olursak bu yaklaşım doğru. Çünkü sürecin bu noktaya gelmesi, Google Alışveriş, Google Oteller ve Google Uçuşlar gibi hizmetlere rakip olan dev aracı firmalar yüzünden oldu. Söz konusu şirketler, Google'ın kendi hizmetlerini ön plana çıkardığını, hâl böyle olunca diğer paydaşların rekabet etme şansı kalmadığını söylediler. Yapılacak bu düzenleme de yine büyük şirketlerin işine yarayacak. Ancak küçük işletmeler, yine geri planda kalmış olacaklar.

