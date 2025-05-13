Hâlihazırda ABD'de devasa bir davayla karşı karşıya olan Google'a şimdi de Avrupa Birliği'nden darbe geldi. Farklı AB ülkelerinden şirketler, teknoloji devine değeri 12 milyar doları bulan davalar açtı.

ABD’li teknoloji devi Google, rekabete aykırı davranışlar sergilediği gerekçesiyle hâlihazırda ABD’de devasa bir davayla ve şirkette büyük değişiklikler yapma ihtimaliyle karşı karşıyaydı. Şirket, tüm bunlarla uğraşırken şimdi ise Avrupa Birliği’nden bir darbe geldi. Farklı ülkelerden şirketler, Google’a birden fazla dava açtı.

Bu davaların; İtalya’dan Almanya’ya, Hollandadan Çekya’ya kadar birçok farklı Avrupa ülkesinde bulunan fiyat karşılaştırma şirketleri tarafından geliyor. Şirketler, Google’ı rekabete aykırı davranışlar sergilediğini iddia ediyorlar.

Davaların toplam değeri 12 milyar dolar!

Davalarda şirketlerin hepsi ayrı ayrı zararlarını bildirdi. Tüm bu zararlar sonucunda da maliyetin Google’a 12 milyar dolara kadar çıkabileceği görüldü. Şirketler, Google’ın arama konusundaki dominant pozisyonunu kullanarak kendi alışveriş hizmetlerini öne çıkardığını, rakiplerini geriye attığını ve hatta müşterileri çaldığını iddia ediyor.

Google’ın AB ile geçmişi pek iyi değil. Teknoloji devi, 2017 yılında pazardaki gücünü kötüye kullanmak, yani aynı sebeplerden dolayı 2,4 milyar dolar ceza yemişti. Bu kararın ardından da durumdan muzdarip olduğunu söyleyen farklı şirketlerden davalar gelmeye başlamıştı. Geçen yıl ise Avrupa’dan mahkeme bu durumun yasaları ihlal ettiğini doğruladı ve şu anki 12 milyar dolarlık davaların ortaya çıkmasının yolunu açtı.

Google, iddiaları reddetti

Google, konuya ilişkin yaptığı açıklamada suçlamaları reddettiğini ve 2017’den beri birçok değişiklik yaptığını belirtti. Şirketin aktardığına göre fiyat karşılaştırma siteleri son zamanlarda yapılan değişikliklerden büyük fayda sağlamış. Ayrıca Avrupa Birliği’nin yasalarına ve taleplerine uyduğunu da ekledi. Neler olacağını bekleyip görebiliriz ancak şirket, ABD’ye ek olarak Avrupa’dan da büyük bir darbeyle karşı karşıya kalabilir. Tabii ki davaların yıllar sürebileceğini de söylemek gerek.