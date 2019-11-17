Google’a yönelik antitröst soruşturmasının kapsamı genişletildi. Firmanın arama motorundan yapılan aramaların sonuçlarını inceleyen yetkililer, sonuçlarda firmanın iddia ettiğinden daha fazla manipülasyon yapıldığını ortaya çıkardı.

Son dönemde ABD’de yasa yapıcıların hedefinde internet devleri var. Şimdiye kadar çok da fazla denetlenmeyen firmalar, birer ikişer antitröst soruşturmasına giriyor. Bu firmaların sonuncusu Google oldu. Araştırmanın sonuçlarysa oldukça ilginç.

İlk olarak reklamları inceleyen yetkililer, daha sonra perde arkasında Google’ın arama motorunun nasıl çalıştığını incelemeye başladı. Google, sonuçlara müdahale etmediğini söylese de durum çok daha farklı gibi görünüyor.

Büyük firmalar daha da öne çıkartılıyor

ABD’li dev arama motoru, perde arkasında yürüttüğü sistemle büyük işletmeleri küçük işletmelere karşı öne çıkarmakla suçlanıyor. The Wall Street Journal’da yayınlanan bir makaleye ve 100’den fazla röportaja göre firma, manipülasyonda beklenenden öteye geçiyor. Sağ görüşlü eleştirmenler, firmanın sol eğilimli görüşünün arama sonuçlarını etkilediğine ve küçük işletmeleri de eBay ve Amazon gibi devlerin arkasında bıraktığına dair iddialarda bulunuyor.

Google, kendi politikalarında “arama sonuçlarında listelemelerin yapılması ve kriterler oluşturulması için insan küratör kullanmadığını” söylerken, WSJ ise tam aksini iddia ediyor. Gazetenin kaynaklarına göre Google, ana partnerlerine avantaj sağlayacak şekilde müdahalelerde bulunuyor. Bunlar da genelde büyük kuruluşlar oluyor.

Araştırmada elde edilen diğer bulgular ise şu şekilde:

Otomatik tamamlama, diğer arama motorlarındaki sistemin aksine ' temizlenmiş ' sonuçlar veriyor.

' sonuçlar veriyor. Google mühendisleri zaman zaman aram ile ilgili bilgileri manipüle ederek Google bilgi panellerine o şekilde giriyor.

ederek Google bilgi panellerine o şekilde giriyor. Ayrıca 2000’lerin başında Larry Page ve Sergey Brin’in nefret söylemi ve spam içerikleri nasıl ele alacakları konusunda görüş ayrılığı yaşadığı konuşuluyor. Brin bu söylemleri de aramalara dahil etmeyi ve Yahudi karşıtı içeriklere de yer vermeyi düşünürken Page’in ise firmayı 'kendi yoluyla' yöneteceğini söylediği konuşuluyor.

Google bu makale ile ilgili bir açıklama yayınlarken, eski ve eksik bilgilerden yola çıkıldığını söylediği makalenin günümüzü yansıtmadığını ve ayrıca Arama özelliği hakkında yanlış/hatalı bilgi verdiğini ifade etti. Bu konu daha uzun süre tartışılacak gibi dursa da Google, soruşturmadan hiç de tedirgin gibi görünmüyor.