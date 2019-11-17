Xbox One İçin Google Asistan Desteği Getirildi

Microsoft, bir süredir Xbox One platformu için Alexa veya Google Asistan desteği getirmeyi planlıyordu. Xbox’ın Kıdemli Program Yöneticisi, platforma Google Asistan desteğinin getirildiğini açıkladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un ürettiği oyun konsolu Xbox, bu alanda PlayStation’un en büyük rakibi. Sony, önümüzdeki senelerde piyasaya sürülecek olan PlayStation 5 konsolu ile bu zamana kadar çıkmış oyun konsollarına fark atacak niteliklerle rakiplerine korku salmayı başarmıştı. Microsoft ise var olan konsolunu güncelleyerek şu anda rakibini egale etmek istiyor.

Microsoft, kendi dijital asistanları Cortana’ya destek olabilmesi için Alexa ve Google Asistan ile birlikte çalışmayı planlıyordu. Bu haberlerin üzerinden neredeyse bir sene geçtikten sonra iyi haber Xbox’ın Kıdemli Program Yöneticisi Harrison Hoffman tarafından verildi. Hoffman’ın belirttiğine göre Xbox platformu için Google Asistan betası başladı.

Google Asistan betasına nasıl katılınır?

Bu beta programına katılabilmek için kullanıcının Google hesabı ile birlikte Google Group sistemine giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra iOS veya Android platformundaki Google Home uygulamasına giriş yapmak ve cihaz eklemesi yapılması gerekiyor. Ekleme ekranında ‘Zaten kurulu bir cihazınız var mı?’ yazısına tıklayıp “[beta] Xbox” isimli cihazı seçtikten sonra sistem Xbox’ta kullanılan Microsoft hesabının girilmesini istiyor.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Xbox cihazı bağlanıyor ve bir isim vererek cihaz kaydedilebiliyor. Bu işlemden sonra konsolun yeniden başlatılması gerekiyor ve bu adımdan sonra her şey hazır bir şekilde kullanıcının hizmetine açılıyor. Bu beta programı şimdilik yalnızca İngilizce dilinde kullanılabiliyor ancak ileriki günlerde farklı dil destekleri gelecek ve program ABD dışarısına da yayınlanacak.

Google Asistan desteği ile birlikte Xbox’ta birçok şey kumanda kullanılmadan açılabiliyor. Hey Google komutundan sonra verdiğiniz komutlara göre Xbox oyun konsolunu açıp kapatabiliyorsunuz, Xbox içerisindeki herhangi bir programı veya oyunu açabiliyor ve kapatabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü alabiliyor, ses açıp kısabiliyor ve durdurma veya devam etme işlemlerini sesli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz