Google, kullanıma sunacağı yeni özelliğiyle birlikte işletmeleri ve müşterileri çok daha kolay bir şekilde bir araya getirecek. Şirket, Google arama sonuçları sayfasında çıkan ürünlerin ücretsiz olarak listelenmesine izin verecek.

Teknoloji ve internet dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Arama devi, kullanıcılarına sunacağı özellikler arasına bir yenisini daha ekliyor.

Şirket, ABD’de Google Alışveriş ürün sonuçlarının ilk olarak ücretsiz listelemeler içereceğini duyurması sonrası bu listeleme özelliğini şimdi de Google arama sonuçlarına getiriyor. Bu yeni özellik, tekliflerin Google’dan alışveriş yapan kişiler için daha erişilebilir olmasını sağlamasının yanında işletmeleri daha fazla müşteriyle daha fazla yerde buluşturacak.

Satış listesi arama sonuçlarına geliyor

Google Alışveriş sekmesindeki ücretsiz listeleme özelliği, hem tıklamalar hem de izlenimler açısından oldukça önemli gelişmeler yaşanmasını sağlamıştı. Bu tür bir gelişme yaşanmasının sebebi ise insanların istedikleri ürünü bulmasının bir hayli zor olmasıydı. Hâlihazırda tüketicinin isteyebileceği çok fazla kaliteli ürün olsa da müşterilerin bunları bulması ya da bu ürünlerin varlığından haberdar olması zor olabiliyordu.

Bir diğer yandan işletmelerin de yeni ya da var olan müşterilerle dijital ortamda buluşması oldukça zor olabiliyor. İşte Google arama sonuçlarına ücretsiz listeler eklemek alışveriş yapacak kişilerin ilgilendikleri ürünü bulmasını sağlayacak.

Google yöneticisi Bill Ready, konuyla ilgili olarak “Her büyüklükten ancak özellikle küçük ve orta büyüklükteki satıcılar, bu artan trafikten faydalanıyor. Biz de bu değişikliklerin ABD’deki satıcılar ve markalar için yıllık bazda milyarlarca dolar üreteceğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Google arama sonuçlarında ürünlerin ücretsiz listesi, ürün bilgisi panelinde ortaya çıkacak ve satın alma seçeneklerini gösterecek. Daha öncesinde ürün bilgisi panelinde listelenen ürünler sponsorlu bağlantılardan oluşuyordu ancak bu yaz aylarından itibaren ücretsiz hale gelecek. Bu özellik ilk olarak ABD’de mobil platformlarda daha sonra masaüstünde kullanıma sunulacak. Bu özelliğin dünyanın kalanında ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.