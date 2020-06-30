Google Fotoğraflar artık sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarına ait fotoğrafların yer aldığı klasörleri varsayılan olarak yedeklemeyecek. Kullanıcılar, fotoğraf klasörlerini yedeklemek istediklerinde bu klasörleri manuel olarak seçmek zorunda kalacaklar.

Google Fotoğraflar, WhatsApp, Facebook, Instagram ve mesajlaşma uygulamaları aracılığı ile telefonunuza kaydedilen görüntüleri artık varsayılan olarak yedeklemeyecek. Arama devi, Fotoğraflar uygulamasındaki bu değişikliğin kaynak tasarrufu yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını sonrasında internet kullanımı arttı ve kullanıcılar arasındaki medya paylaşımı yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz aylarda YouTube ve Netflix dahil olmak üzere birçok platform, salgının ardından yoğunluğun neden olduğu kullanımını azaltmak için harekete geçmişti ve Fotoğraflar uygulamasında da benzer bir adım atılıyor.

Bir Google çalışanı tarafından yapılan açıklamada, "COVID-19 nedeniyle, kişiler çok daha fazla fotoğraf ve video paylaşıyor. İnternet kaynaklarının korunması amacıyla, WhatsApp, Mesajlar ve Kik gibi mesajlaşma uygulamaları tarafından oluşturulan cihaz klasörleri için yedekle ve senkronize et özelliği devre dışı bırakıldı. Bunu istediğiniz zaman ayarlardan değiştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Değişiklikle birlikte Twitter klasörleri, indirmeler, Instagram, ekran görüntüleri, Slack ve WhatsApp üzerinden yedekleme ve senkronizasyon da devre dışı bırakıldı. Etkilenen diğer hizmetler arasında; LINE, Helo, Snapchat, Viber ve Messenger da yer alıyor. Değişiklik geçici gibi olabilir ve önceki yedeklemeler değişiklikten etkilenmiyor. Ayrıca seçtiğiniz herhangi bir hizmet için yedeklemeleri manuel olarak yeniden etkinleştirebiliyorsunuz.

Yedekleri yeniden etkinleştirmek için Google Fotoğraflar uygulamasında Kitaplık ve ardından "Cihazdaki fotoğraflar"a giderek Tümünü göster'e dokunun. Yedeklemek istediğiniz klasörü seçtikten sonra en üstten Yedekle ve senkronize et'i seçeneğini etkinleştirin.