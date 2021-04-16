Google'a Arama Sonuçlarını İyileştiren Klavye Kısayolu Geldi

Google arama motoru için yeni bir klavye kısayolu yayınladı. Bu kısayol, yapılan bir arama ile ilgili sonuçları bir nevi filtreleyerek, arama terimiyle ilgili daha öz sonuçların görüntülenmesini sağlıyor. Özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların, arama yaptıktan sonra "/" tuşuna basılması gerekiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motorunun masaüstü sürümü için kullanışlı bir klavye kısayolu oluşturulduğunu açıkladı. Google tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar bundan sonra, ufak bir dokunuşla arama kutusuna geçiş yapabilecekler. Böylelikle yapılan arama sonuçlarıyla ilgili detaylar artırılabilecek ya da kullanıcılar, doğrudan yeni aramalar yapabilecekler.

Google'ın yeni klavye kısayolunu kullanmak için, yaptığınız bir aramayla ilgili sonuçları görüntülerken "/" tuşuna basmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptığınız zaman ekranın sol alt kısmında bir uyarı görüyor ve arama kutusuna basmak için bu ibareyi kullanabileceğinizden bahsediliyor. Ancak ne yazık ki bu klavye kısayolu, şu an için tüm bilgisayarlarda sağlıklı bir şekilde çalışmıyor.

Google'ın kullanıcılara gönderdiği uyarı işte böyle görünüyor

Google kullanıcıları için oluşturulan yeni klavye kısayolunun, kullanıcıların işine yarayacağı aşikar. Zira bu klavye kısayolu, aranan bir terimle ilgili olarak daha öz sonuçlara ulaşılabilmesini sağlıyor. Özellik, tüm bilgisayarlar için kullanılabilir olduğunda bu özelliğin milyonlarca kullanıcı için hayat kurtarıcı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Eğer sizler de Google'ın yeni klavye kısayolunu kullanmak isterseniz, yukarıda da anlattığımız gibi bir terimle ilgili arama yapın ve ardından da "/" tuşuna basın. Kısayolun devreye girdiğini ve arama sonuçlarının değiştiğini göreceksiniz. Bu arada, özelliğin Google Chrome ile ilgisinin olmadığını, bu özelliğin tüm internet tarayıcılarında kullanılabildiğini belirtmiş olalım.