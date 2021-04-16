Google Earth'ün son güncellemesiyle, kullanıcılara timelapse isimli yeni bir özellik sundu. Bu özellik, 1985 yılından beri toplanan 24 milyon adet görüntünün bir araya getirilerek, bir lokasyonda yıllar boyunca nasıl değişiklikler yaşandığını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan "Earth" son yılların en büyük güncellemesini aldı. Bu güncelleme, Google Earth'e çok önemli bir özellik getirdi. "Timelapse" olarak isimlendirilen bu mod, dünya üzerindeki bir lokasyonun, geçmiş 37 yıldaki değişimini gösteriyor. Böylelikle kullanıcılar, yaşadıkları ya da herkesin bildiği bir yerin geçtiğimiz yıllarda nasıl değiştiğini tüm detaylarıyla inceleyebilecek.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre timelapse özelliği, 1985 yılından beri toplanan tam 24 milyon adet uydu fotoğrafını kullanarak, benzersiz videolar oluşturuyor. Üstelik bir kullanıcının herhangi bir bölgede yakınlaştırma yapabiliyor oluşu, yaşanan büyük bir olayın o bölgeye ne gibi etkiler yaptığının da anlaşılmasını sağlıyor. Google, böylelikle kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunulacağını ifade ediyor.

Google: Earth'ün timelapse modu, gezegenin en büyük videosunu oluşturuyor

Google, Earth için geliştirdiği timelapse modunun, Dünya'nın en büyük videosunu oluşturduğunu ifade ediyor. Bunun abartılı bir tabir olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ancak şirket, YouTube'a yaklaşık 800 adet 4K çözünürlüklü video yükledi. Bu videolar, tahmin edebileceğiniz üzere timelapse özelliğinin neler sunabildiğini gözler önüne seriyor.

Google Earth için geliştirilen timelapse modu, an itibarıyla hem mobil sürümler hem de masaüstü web sürüm üzerinden deneyimlenebiliyor. Ancak timelapse hızının ayarlanamıyor oluşu, özelliğin şu an için biraz karmaşık bir hale gelmesine yol açmış gibi görünüyor. Yine de Google Earth timelapse, gezegenimizi keşfetmekten hoşlanan kullanıcılar için benzersiz bir deneyim sunacak. Eğer sizler de Google Earth'e uğramak yerine YouTube'a yüklenen timelapse videolarını görüntülemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.