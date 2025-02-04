Google, Android telefonlardaki Arama widget'ını güncelledi. Bu güncelleme ile widget, kısayol eklenebilen bir hâle dönüştü. Yenilenen widget, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için sunduğu bir widget'ı güncelledi. Bu güncelleme, tüm kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor.

Widget'ları bilirsiniz; biz sıradan kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için dizayn edilmişlerdir. Ana ekrana eklediğimiz bir widget ile bir uygulamaya hızlıca ulaşabiliriz. İşte Google'ın güncellenen widget'ı, her şeyi biraz daha kolaylaştırmak için tasarlandı. Zira Google, artık o alıştığımız Arama widget'ına kısayol eklenmesine imkân sağladı. Böylelikler herkes, en çok ihtiyaç duyduğu hizmete daha çabuk ulaşabilecek.

Google'ın yeni widget'ı böyle görünüyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Google Arama widget'ının ayarlarını açan kullanıcılar, en çok kullandıkları hizmetler için kısayol eklemesi yapabilecekler. Bu bağlamda;

Metin çevirisi,

Şarkı arama,

Hava durumu,

Google Lens ile kamera üzerinden çeviri,

Spor,

Sözlük,

Google Lens ile ödev yardımcısı,

Finans

gibi farklı farklı alanlarda kısayollar oluşturulabilecek. Kısayolları kendinize göre ayarladıktan sonra ise şöyle bir görünüm ile karşılaşacaksınız:

Google'ın güncellediği widget, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor. Siz de bu güncelleme ile ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.