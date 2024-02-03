Google, geçen yıl Play Store'dan 2,36 milyon civarında riskli uygulamayı engellediğini duyurdu. Bu sayının her yıl artış göstermesi kötü amaçlı uygulamaların sayısının hızla arttığına işaret ediyor.

Kötü amaçlı uygulamaların sayısı hız kesmeden artıyordu. 2024 boyunca bu tarz uygulamalar hakkında çok fazla haber görmüştük. Şimdi ise Google’dan bu konu hakkında önemli açıklamalar geldi.

Teknoloji devi, geçen yıl Play Store üzerinden 2,36 milyon riskli Android uygulamasını kaldırdığını açıkladı. Buna ek olarak 158 bin civarı kötü amaçlı geliştirici hesabını da engellediğini ifade etti.

Zararlı uygulamaların %92’si yapay zekâ destekli

Şirketin yaptığı resmî açıklamaya göre analizler sonucunda bu uygulamaların %92 civarının yapay zekâdan destek aldığı görüldü. Bunun da çok daha hızlı ve doğru adımlar atılmasını sağladığı ve uygulamaların Google Play’de erişilebilir olmasının önüne geçtiği ifade edildi.

Google, her sene ne kadar kötü amaçlı uygulamayı engellediğini açıklıyordu ve bu sayının istikrarlı olarak arttığı görülüyordu. Örneğin 2023’te 2,28 milyon uygulama engellenmişti. Karşılaştırdığımızda bu sene engellenenlerin sayısının %3,50 oranında yükseldiğini görebiliyoruz. 2022’de engellenen uygulama sayısı ise 1,5 milyon civarıydı. Bu veriler, yıllar içinde riskin de ciddi oranda arttığının bir göstergesi.