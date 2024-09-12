Google Aramalar bundan sonra arama sonuçlarında internet sitelerinin Internet Archive tarafından saklanmış eski versiyonlarını da gösterecek.

Google Search ekibinden Danny Sullivan, geçtiğimiz şubat ayında Internet Archive linklerini Google Search'e eklemek istediklerini ifade etmişti. Internet Archive'ın Wayback Machine adlı sistemi, milyarlarca sayfanın farklı günlere ait kopyalarını saklıyor.

Google'ın yaptığı değişikliğin tüm kullanıcılara yayılması genellikle biraz zaman alıyor ancak özellik geldiğinde nasıl kullanılacağını da biliyoruz. İlgili sonuçlara ulaşmak için bağlantının yan tarafında bulunan üç noktaya tıklamak gerekiyor. Açılan menüden "Bu sayfa hakkında daha fazla" seçeneğine tıkladığımızda ise Wayback Machine sayfasına bir bağlantı karşımıza çıkıyor. Buradan da Internet Archive'ın dijital arşivine ulaşabiliyoruz.

Cache linklerin yerini almaya aday

Google bu yılın başlarında yaptığı bir değişiklik ile birlikte cache linklerini de kaldırmıştı. Teknoloji devinin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu özelliğin sayfaların yüklenmesinin beklendiği zamanlara ait olduğu ve bu yüzden emekli edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yeni Internet Archive erişim özelliğinin kullanıcılara sayfaların zaman içerisinde nasıl değiştiğini görme şansı verildiği ifade edildi. Öte yandan firmanın bu konuda söz vermekten kaçındığı ve görüşmelerin de devam ettiği dikkatleri çekti.

Şu anda iki taraf anlaşmış gözüküyor ve bazı kullanıcılar bu linkleri görebiliyorlar. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Internet Archive, 1996 yılından bu yana 150 milyardan fazla web sayfasını arşivledi ve bu sayfaları araştırmacıların erişimine sunuyor.