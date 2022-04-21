Google, Aramaları Kaydeden Uygulamalara 'Savaş Açtı'

Birkaç yıldır üçüncü parti yazılımlar ile kullanılabilen sesli aramaları kaydetme özelliği resmen tarih oluyor. Google, bu alana yönelik hizmet veren uygulamaların fermanını 11 Mayıs tarihinde verecek.

Android telefonların uygulama mağazası Play Store, dönem dönem alınan kararlar neticesinde güncelleniyor. Çoğu zaman zararlı ve trojen içeren uygulamaları kaldırmakla meşgul olan mağaza, Google'ın aldığı bir karara göre Mayıs ayında çok daha fazlasını etkisiz kılacak. Arama kayıt eden uygulamalar çok yakında telefonlarda çalışamayacak. Sonrasında ise Play Store'dan kaldırılmaya başlanacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Mayıs ayından itibaren arama kayıt edebilen uygulamaları kıullanım dışı bırakacak olan Google, gerekçe olarak ise değişen politikalarını gösteriyor. Xiaomi ve Pixel cihazlarında yer alan bu özellik, yıllarca Google tarafından Android telefonlara dahili olarak sunulmuştu. Ancak Android 10 ile birlikte Android'den kaldırılmıştı.

Arama kaydının önüne geçmek istiyor

Google'ın Android'den bu özelliği kadırması, çeşitli üreticilerin kendi arayüzlerine bu özelliği eklemesi ile sonuçlandı. Xiaomi gibi markalar telefon uygulamalarından bu özelliği kaldırmazken, diğer kullanıcılar Play Store üzerinden alternatif programlar indirdi. Ancak Google, bu duruma engel olmak istiyor.

Play Store'daki kayıt uygulamaları, Googe'ın Erişilebilirlik API'sini kullanıyor. Yani ses kaydını yapmadan önce Google'dan ve kullanıcıdan onay alıyor. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre Google, Erişilebilirlik API'sini bu uygulamalarla paylaşmayacak. Şirketin 11 Mayıs tarihinde güncelenecek olan politikaları, sesli arama uygulamalarının Erişilebilirlik API'sine erişmesine engel olacak.

Bu durumun Google Pixel ve Xiaomi modellerindeki dahili kayıt sistemlerini etkilemeyeceği söyleniyor. Yeni politikanın yalnızca üçüncü parti arama kayıt uygulamalarını kapsayacağı belirtiliyor.