Telefonlarımızın radyasyon yaydığı bilinen bir gerçek olsa da, yaydıkları radyasyon oranının düşük seviyelerde olması büyük bir önem taşıyor. Dünyaca ünlü markaların en çok radyasyon yayan telefonlarının açıklandığı liste ise bir dönem oldukça popüler olan çok sayıda telefon içeriyor.

Telefonlarımızın radyasyon yaydığı bilinen bir gerçek ancak bu radyasyonun insan sağlığına ne kadar zararlı olduğu günümüzde hala tartışılmaya devam ediliyor. Telefonlarımız, artan ve azalan düşük seviyede yaydığı radyasyonla çoğu zaman büyük bir tehlike oluşturmuyor.

Bazı telefonlarda ise bu durum biraz aşırıya kaçabiliyor. Cihazdan cihaza değişiklik gösteren radyasyon seviyesinin, hangi telefonlarda diğerlerinden daha yüksek olduğu açıklandı. Peki bu listede hangi telefonlar var?

Listenin başını Motorola Edge çekiyor

Biraz önce de söylediğimiz gibi telefonlarımızın radyasyon yaydığı yeni öğrenilmiş bir bilgi değil. Telefonlarımızdan maruz kaldığımız radyasyonun vücudumuz tarafından emilme oranına ise SAR adı veriliyor ve SAR değeri yüksek olan telefonların insan sağlığına daha zararlı olduğu biliniyor. Bu sebeple de yeni bir cihaz alacak olan kişiler telefonların pek çok özelliğinin yanı sıra SAR değerine de özellikle dikkat ediyor. Bu değerin maksimum seviyesi 1,6 W/kg’dan 2,0 W/kg’a kadar kabul ediliyor.

Bu değerin yüksek olmasına neden olacak kadar radyasyon yayan telefonlarla ilgili yayınlanan listede yer alan markaların başında ise Motorola Edge geliyor. BanklessTimes’ın hazırladığı raporda yer alan diğer telefonları yukarıda yer alan tablodan da görebilirsiniz. Tabloda yer alan telefonların büyük bir çoğunluğunu ise markaların eski modelleri oluşturuyor. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi, pek çok model ideal maksimum seviye olarak kabul edilen 1,6 W/kg’a oldukça yakın bir seviyede radyasyon yayıyor. Her ne kadar birçoğu eski model olsa da bu telefonların büyük bir çoğunluğunun bir dönem oldukça popüler olduğunu da unutmamak lazım.