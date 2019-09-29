Google, ARCore Desteği Verdiği Cihaz Listesini Genişletti

Google’ın arttırılmış gerçeklik projesi ARCore, genişlemeye devam ediyor. Google, 8 yeni telefona ARCore desteği verdiğini açıkladı.

Google, artırılmış gerçeklik söz konusu olduğunda ilginç bir geçmişe sahip. Şirketin bu popülerleşen alandaki ilk girişimi pek başarılı olamadı. 2014 yılında Project Tango ismiyle duyurulan girişim, akıllı telefon kameralarının derinlik ve hareket algılamalarını sağlayan bir teknolojiydi. Ancak, bu teknoloji yalnızca ileri teknoloji kameralarla çalışıyordu. Tango projesini destekleyen cihaz sayısı da oldukça az sayıdaydı. Şirketlerin çoğu, Project Tango’nun gerekli donanımını desteklemek amacıyla kendi donanım geliştirmeleriyle meşgul oldular.

2018’in Mart ayında ise Google bu projeyi sonlandırdı ve ARCore projesine geçiş yaptı. Google ARCore, telefonda ek bir donanım gerektirmiyor ve milyonlarca mevcut ve yeni cihaza artırılmış gerçeklik getirdi. ARCore, kullanıcılar ve donanım geliştiricileri tarafından da oldukça olumlu karşılandı. Ancak, ARCore’un telefonunuzda olması için bir şart var. Telefonunuz Google tarafından listeye eklenmezse ARCore’u kullanamıyorsunuz.

Bunun nedeni, Google’ın, kamera ve sensör kurulumuna bağlı olarak farklılık gösteren her cihaz için özel bir kalibrasyon profili oluşturmak üzere donanım geliştiricileriyle ortaklaşa çalışmasıdır. Şirket bu durumla özel olarak ilgilenmeye devam ediyor ve her geçem gün ARCore desteğini genişletiyor. Şimdi Google, ARcore desteği gelen 8 yeni telefon modelini duyurdu.

Listeye en son eklenen telefonlar şöyle:

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Motorola One Zoom

Motorola One Action

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Vivo iQOO

Oppo Reno A

Bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz, ARCore’u test etmek için özel bir şey yapmanız gerekmiyor. Özellik otomatik olarak cihazınızla uyumlu hale geliyor. Google ARCore uygulamasını destekleyen tüm cihazları merak edenler bağlantıya tıklayarak listenin tamamına ulaşabilir.