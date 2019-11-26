Google Asistan'ın Yeni 'Ambiyans Modu' Tanıtıldı (Video)

Google daha önce Android cihazlara geleceğini açıkladığı 'Ambiyans Modu'nu, paylaştığı yeni bir videoyla tanıttı. Google Asistan uygulamasının yeni özelliği, telefonunuzu şarj olurken adeta bir akıllı ekrana dönüştürüyor.

Google, Eylül ayında gerçekleşen IFA 2019'da Asistan uygulaması için Ambiyans Modu'nu (Ambient Mode) duyurmuş ve özelliği yaklaşık iki hafta önce Nokia ve Xiaomi cihazlara sunmaya başlamıştı. Şirket, Google Asistan'a gelecek özelliği tanıtan yeni bir video paylaştı.

Yeni Ambiyans Modu, telefonunuzu dijital fotoğraf çerçevesine dönüştürmenin yanı sıra müziği, akıllı ev cihazlarını ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanıyor. Telefonunuz veya tabletiniz şarj cihazına bağlıyken etkin olan bu mod, cihazınızı adeta bir akıllı ekrana dönüşerek; takvim bilgilerini, bildirimleri, hava durumunu ve akıllı ev kontrolleri gibi ekran öğelerini gösteriyor. Ambiyans Modunu aslında kendi özel uygulamaları olmayan sistemler için dahili bir Always-On özelliği olarak görebilirsiniz.

Smart Display ve Pixel Stand arayüzüne benzer şekilde, yeni mod iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki, üst tarafta saati gösteren ve Google Fotoğraflar slayt gösterisi sunan bir ekran. Bu ekranın alt tarafında bildirim satırı yer alıyor.

Diğer kısım, kullanıcılara daha etkileşimli bir deneyim sunuyor. Bu bölümde, ekranın üst tarafında takvim etkinlikleri, hava durumu ve seyahat planları gibi kartlarla birlikte tüm bildirimler simge şeklinde gösteriliyor. Alt tarafta ise akıllı ev cihazlarınızın ışık, sıcaklık gibi kontrollerini içeren hızlı işlemler listeleniyor.

Google'ın yeni videosunda, Ambiyans Modu'nun yalnızca Android 8.0 ve üzeri sürümlere sahip belirli cihazlara geleceği belirtiliyor. Eylül ayında yapılan duyuruda, yeni modu alacak sadece 4 cihaz açıklanmıştı.

Google tarafından açıklanan cihazlar Lenovo'nun Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8 tabletlerine ek olarak Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 telefonlarıydı. Google Asistan'ın Ambiyans Modunun hangi cihazlara ve ne zaman geleceği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İşte Google Asistan'ın Ambiyans Modunu gösteren video: