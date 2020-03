Google, bu senenin ocak ayında düzenlenen CES’te Google Asistan’a eklediği sesli web sayfası okuma özelliğini tanıtmıştı. Bazı kullanıcılar, Asistan’ın bu özelliğini oldukça yaratıcı şekillerde kullanmaya başladı bile.

Google sanal asistanı Google Asistan, zaman geçtikçe birçok yeni özelliğe kavuşuyor. Sesli asistana bu konuda son eklenen özellik de bir web sayfasını sesli olarak okuyabilme oldu. Tabii ki kullanıcılar da bu özelliği oldukça yaratıcı şekillerde kullanmaya başladı.

Google Asistan’ın Godzilla performansı

Rap müziğin dünyadaki en popüler ismi olan Eminem, bu senenin başlarında Music To Be Murdered By albümünü çıkarmıştı. Özellikle Darkness parçasının dikkat çektiği albümde Eminem’in hayata geçirdiği bir diğer parça da Godzilla olmuştu.

Zerodown Gaming isimli bir YouTube kanalı da Music To Be Murdered By albümünün en popüler parçalarından bir tanesi olan Godzilla’yı Google Asistan’a seslendirtti ve 5 Mart’ta da kanalına yükledi. YouTuber, şarkının sözlerinin olduğu sayfayı açtı ve asistanın metin okuma özelliğini aktifleştirdi. Asistan sözleri okumaya başladıktan sonra da hızını 2,2 katına çıkardı. Sonuç olarak Google Asistan’ın oldukça iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Arama devi Google, sesli asistanının bu özelliğini ocak ayında düzenlenen CES 2020’de göstermişti. Özellik, web sitelerindeki makalelerin sesli okunması için eklenmişti. Google Asistan, ayrıca Apple Music’teki Live Lyrics’te de olduğu gibi okuduğu kelimelerin de üstünü aydınlatarak belirtiyor. Ayrıca bu özellikle birlikte 42 dile de çeviri yapılabiliyor. Gelecek dönemlerde Google Asistan’ın bu özelliğinin daha çok kullanıcı tarafından kullanılacağını söyleyebiliriz.

Peki, siz Google Asistan’ın Godzilla performansını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.