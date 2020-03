Google Asistan, John Legend'ın Sesine Veda Ediyor

Geçtiğimiz yıl ünlü sanatçı John Legend'ın sesini Google Asistan'a ekleyen Google, bu seçeneğin 23 Mart'ta kaldırılacağını açıkladı. John Legend'ın sesinin Asistan'dan neden kaldırılacağıysa henüz bilinmiyor.

Google'ın kişisel sesli asistanı Google Asistan, son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte adeta Siri’ye kafa tutar hâle gelmişti. Bu kapsamda ünlü kişilerin sesleriyle Google Asistan’a hayat vermesini isteyen Google, geride bıraktığımız yıl içerisinde ünlü sanatçı John Legend’ın sesini Asistan’a eklemişti.

Başlangıçta da belirtildiği gibi John Legend’ın sesi, Google Asistan’a yalnızca sınırlı bir süreliğine eklenmişti ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti ancak bugün yapılan bir duyuruyla 23 Mart’ta bu seçeneğin kaldırılacağı açıklandı. İlk defa Nisan 2019’da sesiyle Google Asistan’a hayat veren John Legend’ın sesinin neden artık Google Asistan’da kullanılmayacağıysa bilinmiyor.

Google Asistan, çok beğenilen John Legend sesine veda ediyor:

John Legend’lı Google Asistan; Google Home, akıllı televizyonlar, Android veya iOS telefonlar üzerinden denenebiliyordu. Bununla birlikte ABD’de yaşayan tüm kullanıcılar için aktifleştirilen ses seçeneği, oldukça geniş bir kitleden büyük oranda olumlu tepkiler almıştı.

Google, her ne kadar böyle bir sanatçının sesini Google Asistan’a eklese de John Legend, kullanıcıların her sorusuna yanıt vermiyordu. Bu noktada kullanıcılar, akıllı telefonlarına “Hey Google, talk like Legend” ("Hey Google, Legend gibi konuş") komutunu verdiğinde Google Asistan, John Legend’ın sesine geçiş yapıyordu. John Legend’ın Google Asistan üzerinden verebildiği yanıtları merak ediyorsanız bu seslere yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Piyasada yer alan çoğu akıllı asistanın, temel cinsiyet veya dil seçeneklerinin ötesinde ses kişiselleştirmesine izin vermediğini söyleyebiliriz. Bu yüzden John Legend’ın sesinin Google Asistan’dan ayrılması, bazı kişileri hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Yine de Google, ilerleyen günlerde başka bir sanatçının sesini Google Asistan’da kullanabilir. O zamana kadar kullanıcıların ne yazık ki desteklenen standart Google Asistan sesleriyle idare etmesi gerekiyor.