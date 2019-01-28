Kullanıcılarının sonsuz güvenine sahip olan Google, en son yaşadığı hatırlatma işlevi ile alakalı sorunları yüzünden güven kaybetti. Çok fazla kişinin yaşadığı sorunda, hatırlatma zamanı geldiği zaman Google kullanıcılarına hatırlatma yapmadı.

Üç seneden daha kısa bir sürede Google, rakiplerinden daha akıllı hale geldi. Cortana’nın ölüm fermanını imzalayan Google Asistan, kısa süre içerisinde dünya çapında 1 milyardan fazla cihazda kullanılmaya başlandı.

Tabii ki büyük başarılar, büyük sorumluluklarla geliyor. Google bazen öyle hatalar yapabiliyor ki, şimdiye kadar ona duyulan bütün güveni yerle bir edebiliyor.

Geçtiğimiz birkaç günde çok sayıda kullanıcı, çok sayıda farklı cihazda Google asistanla alakalı yaşadığı sorunları Reddit forumlarına ve Google’ın resmi destek sayfasına taşıdı.

Basitçe özetlemek gerekirse hatırlatma özelliği çalışmamaya başladı ve görünürde herhangi bir çözüm yok. Hâlâ sesli veya yazılı bir şekilde hatırlatma ekleyebiliyorsunuz ama hatırlatma zamanı geldiği zaman size hatırlatılmıyor.

Google’a hatırlatmaları sorduğunuz zaman size doğru bir şekilde hangi hatırlatmaların olduğunu gösterebiliyor. Ama hatırlatma zamanı geldiğinde hatırlatmadığı için insanlar toplantılarını, yaklaşan etkinliklerini veya almaları gereken kursları kaçırabiliyorlar.

Tabii ki önemli durumlar için yedek bir hatırlatma sistemi bulundurmak mantıklı olabilir. Bunun sebebi olarak da yapay zeka destekli alarmlar veya hizmetlerin zaman zaman hata vermesi öne sürülebilir.

Bu gizemli hata Pixel telefonlar da dahil olmak üzere pek çok telefonu etkilemiş olsa da bütün kullanıcılar bu hatadan etkilenmedi. Android Police’e göre sorun, Google’ın son kararlı güncellemesi (9.0.6) ile alakalı olabilir.