Google, yeni arama konsolu üzerindeki çalışmalarına odaklanabilmek için bazı eski konsol özelliklerini resmi olarak kaldırdı.

Teknoloji ilerledikçe bazı özellikler kayboluyor, bazı özelliklerin yerine yenisi geliyor. Google’ın arama konsolu da yakın zamanda yenilenecek ve yepyeni özelliklere kavuşacak.

Google’ın eski arama konsolunun Mart 2019 itibarı ile kapanma sürecinin başlaması bekleniyor. Tarayıcı Hata Raporları ve API sistemden çıkarken, Google onların yerine yeni Google Arama Motoru’nda yeni bir rapor sistemi kullanacak.

Fatch as Google özelliği de yerini başka bir özelliğe bırakacak. Yeni tarayıcı URL denetleme aracı kullanacak. Yeni arama motorunda kullanıcı yönetimi de ortadan kalkıyor. Bu özelliğin işlevlerini, ‘Ayarlar’ özelliği kapsayacak. HTML tavsiyesi ise kaldırılırken yerine hiçbir özellik getirilmemesiyle dikkat çekiyor. Özellik ayarları da kalkarken, yerlerini alacak yeni teknoloji hala tartışılır durumda.

Android uygulama özelliklerine de yavaş yavaş veda ediyoruz. Google’ın tavsiyesi ise Firebase kullanmamız yönünde. Ayrıca Google’ın engellenen içerik uyarıları da kaybolurken yerlerini URL denetleme aracına bıkaracaklar.

Google mühendislerinin Twitter üzerinden yaptıkları açıklamaya göre, reddetme aracı hala tarayıcıda bulunuyor ancak konumu değiştirilerek gizlenmiş durumda.

Google şu anda, sahiplik haklarını nasıl yeni sisteme uyarlayabileceğini ve böylelikle insanların, sahip oldukları sayfa ve alan adları ile ilgili verileri kolayca elde edebilmesinin bir yolunu arıyorlar.