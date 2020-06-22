İsmi açıklanmayan bir kullanıcının aktardığı bilgilere göre Google Asistan, kullanıcıların eski komutlarını ezberleyerek benzer komut önerilerinde bulunacağı bir özellik test ediyor. Özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren sesli asistanlar, günlük hayatımızın önemli parçalarından bir tanesi haline geldi. Bugün pek çok teknoloji üreticisi, piyasaya sürdürdükleri sesli ve akıllı asistanlarla kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda ABD merkezli teknoloji devi Google da "Google Asistan" isimli bir sanal asistana sahip. Ortaya çıkan son bilgiler, Google Asistan'ın yakında siz sormadan size yardımcı olacağına işaret ediyor.

Kimliği açıklanmayan bir kaynak, Google Asistan'dan beklenmedik bir bildirim aldığını açıkladı. Bu bildirim, Google Asistan'a daha önce benzer saatlerde verilmiş olan bir komutun, yeniden verilmek istenip istenmediğini soruyordu. Yani Google Asistan, kullanıcının daha önce tekrar ettiği komutları öğrenerek bunun yeniden yapılmak istenip istenmediğini soruyordu.

Google Asistan'dan gelen bildirim

Uzmanlara göre bu bildirim, Google Asistan'a yeni bir özelliğin gelmek üzere olduğunun bir göstergesi. Zira yakında Google Asistan, komutlarınızı öğrenerek siz Google Asistan'a yeni komutlar vermeden size önerilerde bulunabilecek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu önerileri engelleme imkanınız da olacak.

Google Asistan'ın yeni özelliğinin ne kadar geniş bir kitleyle test edildiği şu an için bilinmiyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı gibi detaylar da hala belirsiz.