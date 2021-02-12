Google Asistan'ın Üçüncü Taraf Masaüstü Sürümü Çıktı

Google'ın milyonlarca tüketici tarafından kullanılan "Asistan" isimli hizmeti, bilgisayarlara geldi. Bağımsız bir geliştirici tarafından hayata geçirilen proje, Google Asistan'ın Windows, Linux ve macOS'ta kullanılabilmesini sağlıyor. Uygulama, sunduğu avantajlarla akıllı telefonlardaki deneyimin aynısını yaşatıyor.

Bağımsız bir geliştirici olarak yaşamını sürdüren Melvin L. Abraham, Google'ın Asistan hizmetini bilgisayarlara getirdi. Windows, macOS ve Linux sistemlerinde çalışan yazılım, akıllı telefonlarda kullandığımız Google Asistan deneyimini bilgisayarlarda yaşamamızı sağlıyor. Uygulamayı kurduktan sonra incelemeler yapan Android Police, Google Asistan'ın üçüncü taraf masaüstü sürümünün akıllı telefonlardakine çok benzer bir deneyim sunduğunu açıklıyor.

Pek çok kullanıcı, Google Asistan'ı zaten aktif olarak kullanılıyor. Hatta piyasaya sürülen kablosuz kulaklık modelleri bile bu asistana destek veriyor. Google'ın bu hizmeti neden masaüstü sürüm haline getirmediği bilinmiyordu ancak Abraham, Google'ın iş yükünü elinden almış gibi görünüyor. Peki üçüncü taraf Google Asistan, kullanıcılara neler sunuyor?

Google Asistan'ın masaüstü sürümü, sesli ya da yazılı komutları algılayabiliyor

Üçüncü taraf geliştirici tarafından sunulan Google Asistan, sesli ve yazılı şekilde komut alabiliyor. Böylelikle kullanıcılar, mikrofonu olan bilgisayarlarıyla sesli, olmayan bilgisayarlarda da yazılı komutlar verebiliyorlar. Böylelikle telefonunuzdaki gibi hava durumu bilgisi alabiliyor, internet üzerinden terimler aratabiliyor ya da Google Asistan'ın sunduğu diğer tüm avantajlardan faydalanabiliyorlar.

Android Police'in yorumlarına baktığımızda, Google Asistan'ın masaüstü sürümü için hazırlanan arayüzün çok iyi olduğu yorumunu görüyoruz. Üstelik Windows'un yanı sıra macOS ve Linux'taki sürümler de oldukça akıcı bir deneyim sunuyormuş. Uygulamadan gelen ekran görüntülerine baktığımızda ise Abraham'ın ayarlar menüsünü de orijinaline bağlı kalarak hazırladığı açıkça görülebiliyor. Üstelik bu uygulama, açık veya koyu modda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, kullanıcının isteğine göre özelleştirilebiliyor oluşu. Şöyle ki kullanıcılar; diledikleri takdirde kısayollar atayabiliyor, mikrofonlarını daima açık hale getirip konuşmaya başladıkları anda komut verebiliyorlar. Android Police, uygulamaya verilen komutların neredeyse tümüyle doğru bir şekilde yerine getirildiğini ifade ediyor.

Üçüncü taraf Google Asistan, tasarımı ve sunduğu avantajlar açısından heyecanlandırıyor olsa da bu uygulamayı bilgisayarınıza kurmak, tam bir bela. Yani bir iki tuşa basarak, bu uygulamayı yüklemeniz mümkün değil. Bununla ilgili detaylı bir rehber hazırlayan Abraham, tam 30 adımda başarılı bir kurulumun nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Github üzerinden paylaşılan uygulamaya burada, kurulum rehberine ise burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.