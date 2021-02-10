Telefonunuzda Mutlaka Bulunması Gereken 5 Takvim Uygulaması

Hem günlük rutin işleri hem de iş ile alakalı gelecek planları bir uygulama aracılığı ile kaydetmek, insan hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu ihtiyaç doğrultusundan yola çıkarak, hem Andorid hem de iOS platformlarında bulunan ve aralarında Türk baba oğulun geliştirmiş olduğu bir uygulamanın da yer aldığı en yararlı takvim uygulamaları listesi hazırladık.

Hem günlük hem de iş ile alakalı planları bir yere not almak, hayatımızı son derece kolaylaştırabilecek alışkanlıklardan birisidir. Kimimiz bunları eski usul ile deftere kaydederken, kimimizde teknolojinin nimetlerinden yararlanıp bilgisayar ya da akıllı telefonlarımızda bulunan takvim uygulamalarını kullanıyoruz.

Hem Android ve hem de iOS platformlarında bu işleri gerçekten kolayca halledebileceğimiz, hatta bir takvimden çok daha fazla özellikler sunan uygulamalar bulunuyor. Biz de sizler için, aralarında Türk geliştiricilerin de sunmuş olduğu 5 farklı takvim uygulamasını sizler için listeledik.

Notagenda

Listenin ilk sırasında, Türk geliştiriciler tarafından hazırlanan ve kısa bir sürede ilgi toplamayı başaran Notagenda uygulaması yer alıyor. Uygulamanın ilk amacı, kullanıcılara takvim ve ajanda hizmeti sunmak, not alma ve takvim kullanımını entegre etmek. Bunların yanında uygulama, sahip olduğu birçok özellik ile birlikte kapsamlı bir yardımcı olmayı başarabiliyor.

Notagenda’nın orijinal özelliklerinden birisi “kopya sepeti”. Bu özellik kullanıcıların başka bir uygulamadan diledikleri kelimeleri sepete atmasına ve daha sonra sepete attıkları metinleri istedikleri sırayla yapıştırabilmesine olanak sağlıyor. Not ekranına gömülü internet tarayıcısı sayesinde de kullanıcılar uygulamayı terk etmeden aradıkları metinlere ulaşabiliyor, seçtikleri metinleri tek tıkla sepete atabiliyor.

Notagenda, kullanıcıların tüm notlarını farklı kategoriler altında toplayabileceği bir kaydırmayla ulaşılabilir Kategori Yan Barı özelliğine de sahip. Bunun dışında notları renklendirebiliyor, nota şifre koyabiliyorlar ve arama barı sayesinde istenilen nota hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir baba ve oğul tarafından geliştirilen bu uygulama, kısa bir süre önce Android kullanıcılara sunuldu ancak Notagenda’nın yakın zamanda iOS platformuna da gelmesi bekleniyor. Buraya tıklayarak uygulamaya Android üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tiny Calendar

Hem iOS hem de Android platformlarında ücretsiz bir şekilde bulunan Wave Calendar, Google, Hotmail, Outlook, Exchange ve Facebook gibi her gün sıkça kullanılan uygulamalarla eşleştirilebiliyor ve bu sayede tüm plan ve etkinliklerinizi tek bir çatı altında toplayabiliyorsunuz.

İstediğiniz bir etkinliği farklı renklerle işaretleyebileceğinizin bu uygulamanın en kötü yanı, Türkçe dil desteği sunmaması. Ancak yine de ben sadece haftalık ya da aylık programlarımı toplayayım, yaklaşan tüm etkinlikler tek bir sayfada gözüksün ve gerektiği zaman telefonuma bildirim gelsin derseniz, Wave Calendar’a bakmakta bir fayda var.

Womanlog Takvim

Womanlog Takvim, adından da anlaşılacağı üzere çoğunlukla kadınları ilgilendiren bir uygulama. Bu uygulama sayesinde adet döngülerini takvime kaydedebiliyor ve tek bir sayfada 3 aylık adet döngüsü özeti görüntelenbiliyor.

Womanlog, aynı zamanda hamilelik öncesinde ve sırasında da kadınlara yardımcı bir rehber oluyor. Uygulama, aynı zamanda iPhone’daki Sağlık uygulaması ile entegre edilebiliyor ve hem Android hem de iOS kullanıcılarına Türkçe dil desteği sunuyor. Uygulamayı Android üzerinden indirmek için buraya, iOS üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Calendar.AI

iOS platformunda kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulan Calendar.AI, sahip olduğu sade ve basit tasarımla kullanım kolaylığı sunuyor. Verilerin Google Calendar ve Apple Calendar ile eşleştirmesine olanak sağlayan uygulama, haftalık ve günlük olarak planlar yapılmasına olanak tanıyor.

Uygulamanın en sevilen yönlerinden bazıları, kullanıcıların etkinlikler için özel bir URL oluşturması ve her bir etkinliğe özel lokasyon yerleştirilebilmesi.

DigiCal Calendar & Widgets

Listedeki son uygulama DigiCal Calendar & Widgets, sadece Android kullanıcılarına sunulan bir uygulama. Widget, haritalar, hava durumu tahminleri, atmosferik basınç ve nem oranı bilgisi sağlayan bu uygulama aynı zamanda ülke bazlı resmi tatil günlerini de gösteriyor.

Lokasyon bazlı hatırlatmalar yapan uygulama, belirli bir bölgeye geldiğiniz zaman orada hangi etkinliğinizin olduğunu bildirim yoluyla gösteriyor. Buraya tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.