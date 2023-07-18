Google'ın ChatGPT rakibi yapay zekâsı Bard'a ait eklentiler sayfası ilk kez görüntülendi. Google Bard hem Google'ın hem de üçüncü taraf ekiplerin hizmetlerine entegrasyon sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç ay önce gerçekleştirdiği Google I/O etkinlikleri kapsamında, ChatGPT rakibi olarak bilinen hizmeti Bard'a ait tüm özellikleri açıkladı. Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında Google Bard'ın diğer hizmetlerle entegre olacağını da söylemişti. Google Bard'ın Chrome için oluşturulan eklentilerine ait ilk önizleme görüntüleri, şirketin neler yapmaya çalıştığını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Paylaşılan ekran görüntüler, Google Bard'ın hem birinci hem de üçüncü taraf entegrasyonlar içereceğini gözler önüne seriyor. Öte yandan; bu entegrasyonlar kullanıcıların internet kullanım deneyimlerini doğrudan etkileyecek. Çünkü internette yaptığınız hemen her şey, Google Bard entegrasyonları ile her zaman olduğundan daha pratik olacak.

Google Bard eklentileri işte böyle görünüyor:

Google Bard'ın eklenti sayfasına ait ekran görüntülerine baktığımızda, sayfanın 9 eklenti içerdiğini görüyoruz. Ayrıca bu eklentiler, kullanıcıların isteğine göre aktif veya pasif hale getirilebiliyor. Ancak burada önemli bir husus var. Yukarıdaki ekranda bulunan eklentiler, şimdilik değiştirilemiyor. Google yeni eklentiler oluşturdukça, kullanıcıların bunları değiştirebileceklerini düşünüyoruz. Ancak şu an için beklemekten başka bir çare yok.

Google Bard eklentileri:

Google Flights

Google Hotels

Google Maps

Instacart

Kayak

OpenTable

Redfin

YouTube

Zillow

Diyelim ki bir tatil planınız var. Google Bard kullanılabilir olduğunda, site site dolaşmak zorunda kalmayacaksınız. Google Flights ile uçuşları, Google Hotels ile konaklama yerlerini, Google Maps ile de lokasyon bilgilerini tek bir yerden kontrol edebileceksiniz.

Google, I/O 2023 etkinliklerinde Bard ile şirkete ait ofis uygulamalarının da entegre çalışacağını söyledi. Yeni ilerleyen dönemlerde, Google Bard profesyonel hayat için de kullanıma uygun hale gelecek. Google'ın yapay zekâdan güç alan yeni platformu, sahip olacağı özelliklerle ChatGPT'yi köşeye sıkıştırmayı başaracak gibi görünüyor.