Google'ın çalışanlarına ChatGPT ve kendi modeli Bard da dahil sohbet botlarını kullanmama tavsiyesinde bulunduğu ortaya çıktı. Şirketin bunu istememesindeki sebep ise bilgi sızıntısı ihtimali.

Üretken yapay zekâ yarışında önde gelen şirketlerden biri olmayı amaçlayan Google, birkaç ay önce ChatGPT rakibi sohbet botu Bard’ı tanıtmıştı. Zamanla gelişen bu yapay zekâ aracı, istediğiniz her soruya yanıt verebiliyordu. Şirket, yakın zamanda gerçekleştirilen I/O etkinliğinde Bard’a gelecek tüm özellikleri de açıklamıştı.

Şimdi ise Reuters tarafından paylaşılan bir rapor, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in çalışanları için bir politikası olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre teknoloji devi, çalışanlarının piyasadaki sohbet botlarına karşı dikkatli olmasını istiyor. Buna kendi sohbet botu Bard da dahil.

Google, sızıntı ihtimali nedeniyle hassas bilgilerin sohbet botlarıyla paylaşılmasını istemiyor

Konuya ilişkin kaynaklara dayandırılan habere göre Alphabet, çalışanlarının OpenAI’ın ChatGPT’si veya kendi sohbet botu Bard gibi modellerle gizli bilgi paylaşılmamasını tavsiye ediyor. Bunun nedeni ise sızıntı riski.

Şirket, çalışanlarının hassas bilgiler girmesini istemiyor; çünkü kullanıcıların bu bilgileri görüntüleme ihtimali bulunuyor. Öte yandan sohbet botları, girdileri kendilerini eğitmek için de kullanabiliyor. Bu da ayrı bir risk oluşturuyor Google’dan konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Birçok teknoloji devi gizlilik endişeleri nedeniyle çalışanlarının yapay zekâ araçlarını kullanmasını yasaklıyor

Bunun haklı bir endişe olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay bir veri sızıntısı yaşadığını açıklamıştı. Bu sızıntı, Samsung çalışanlarının ChatGPT’yi kullanmasının ardından gelmişti. Güney Koreli şirket, yaşananların akabinde de çalışanlarının ChatGPT’yi kullanmasını yasaklamıştı.

Öte yandan Amazon’dan bir avukat da bu yılın başlarında çalışanlara ChatGPT’yle hassas bilgi paylaşılmaması çağrısında bulunmuştu. Aynı şekilde mayıs ayında Apple’ın da çalışanlarının ChatGPT, Bard ve GitHub’ın Copilot aracı gibi modelleri kullanmasını gizlilik nedeniyle yasakladığı ortaya çıkmıştı. Tabii Apple’ın kararında gizliliğe ek olarak kendi yapay zekâ teknolojileri geliştirmesinin etkisi olabileceği de belirtilmişti.