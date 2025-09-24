Google'ın bilgisayar için Android işletim sistemi hakkında yeni açıklama

Google, Android ve ChromeOS'u tek bir platformda birleştirmeye hazırlanıyor. Qualcomm CEO’su Amon, bu yeni yapının demosunu gördüğünü ve performansını “etkileyici” bulduğunu söyledi.

Google, Android ve ChromeOS’u tek bir teknik temel altında birleştirmeye hazırlanıyor. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, bu yeni sistemin erken bir versiyonunu gördüğünü ve performansının etkileyici olduğunu açıkladı. Amon, bu birleşimin Android’in masaüstü bilgisayarlarda daha güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni platformda, Android uygulamaları tam destekle çalışacak ve Google’ın yapay zeka çözümü Gemini AI da sistemin bir parçası olacak. Bu sayede mobil deneyim, masaüstüne eksiksiz şekilde taşınacak. Geliştiriciler için bu birleşim, daha az bölünmüşlük ve daha geniş erişim anlamına geliyor.

Google’ın bu hamlesi, masaüstü bilgisayarların Android’in gücünden daha fazla yararlanmasını sağlayabilir. Özellikle eğitim, ofis ve yaratıcı üretim gibi alanlarda Android uygulamalarıyla çalışan PC’lerin önü açılabilir.

Henüz proje ne zaman kullanıma sunulacak ya da hangi cihazlarla başlayacağı net değil. Ancak Qualcomm’un desteği ve Google’ın bu konuda attığı adımlar, mobil-PC birleşiminin teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatabileceğini gösteriyor.