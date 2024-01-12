Google ile Bing'in, deepfake porno konusunda sınıfta kaldığını gösteren bir araştırma yapıldı. Arama motorları, bu içerikleri engellemedikleri gibi arama sonuçlarının ilk sırasında gösteriyordu.

Çok uzun zamandır tartıştığımız ancak hiçbir zaman çözüm üretilemeyen "deepfake" teknolojisi, yapay zekâ odaklı teknolojilerin yaygınlaşması ile başka bir boyut kazandı. Geçmişte, dünyaca ünlü isimlerin deepfake teknolojileri ile üretilen müstehcen içeriklerinden zaten haberdardık ancak bunlar, son dönemlerde kelimenin tam anlamı ile patlama yaptı.

Ancak yapılan bir araştırma, arama motorlarının da deepfake içerikler konusunda sınıfta kaldığını gözler önüne serdi. Kullanıcıların, çok kolay bir şekilde deepfake pornolara ulaşabildikleri anlaşıldı. Hatta Google ve Bing özelinde yapılan çalışma, arama sonuçlarının ilk sırasında deepfake ile üretilen müstehcen içeriklerin gösterilmeye başladığını ortaya koydu.

Ünlü veya ünsüz onlarca kişinin deepfake pornosu tespit edildi

NBC News tarafından yapılan araştırmada, dünyaca ünlü 35 kadının deepfake pornosunun basit aramalarla bulunabildiği tespit edildi. Öte yandan; ünlü olmayan kişilerin de deepfake videoları internete yayılmış durumdaydı. Araştırmacılar, basit anahtar kelimelerle yapılan aramalarda bile söz konusu içeriklere ulaşılabildiğini açıkladı.

Olay sadece bundan ibaret değil. Bing'in 35 kez, Google'ın 34 kez deepfake ile porno içerikleri ilk sırada gösterdiği tespit edildi. Üstelik Bing'in gösterdiği bazı içeriklerde, henüz reşit olmamış ancak kamuoyunca bilinen çocuklar da bulunuyordu. Tehlikenin boyutunu buradan da anlayabilirsiniz.

Hepimizin deepfake videosu üretilebilir: Neyse ki Google'ın rapor mekanizması var

Üretken yapay zekânın bu denli yaygınlaştığı bir ortamda hepimizin deepfake ile üretilmiş pornosu çıkabilir. Ne yazık ki... Ancak böyle bir durum yaşamanız hâlinde, Google'a bildirim yaparak içeriğin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer mağdursanız buradaki bağlantı üzerinden Google ile iletişime geçebilir, içeriğin kaldırılması için başvuru yapabilirsiniz.