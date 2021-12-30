Kripto para piyasası son 1,5 yıl içinde popülerliğini fazlaca artırmışken dünya genelindeki 'Bitcoin' aramasının sayısı, 2021'in en düşük seviyesine ulaştı. Bir kripto para uzmanıysa yatırımcılara bu konuda bir tavsiye verdi.

Bitcoin, özellikle 2020’nin sonlarına doğru gösterdiği yükseliş ve bu yolda kırdığı rekorlarla kripto para piyasasını da beraberinde katlarca yükseltti. Kripto para yatırımcıları bu yükselişle birlikte para kazanırken, tüm dünyadan milyonlarca kişi de bu kazanç kapısını merak ederek kripto para piyasasını, özellikle de Bitcoin’i araştırmaya başladı.

Google’ın arama verileri de Bitcoin’in artış yaşadığı dönemlerde ne kadar fazla popülerlik kazandığını ortaya koydu. Buna göre Bitcoin, 2017-2018 yılında yaşadığı yükseliş ve geçtiğimiz yıldan beri süren yükselişinde arama sayısında katlarca artış gördü. Pek çok insanın Bitcoin’i araması ve sonucunda yatırım yapmaya karar vermesi, Bitcoin’in değerini artırırken Google verileri, son zamanlarda Bitcoin’e olan merakın azaldığını gösterdi.

İnsanlar şu günlerde Bitcoin'i neredeyse hiç aratmıyor

İlk olarak veri analiz platformu CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju tarafından paylaşılan bu durum, Bitcoin aramalarının son zamanlarda ciddi oranda düştüğünü gösterdi. Öyle ki arama hacmi, 2021 yılının sonuna yaklaşırken bu yılın en düşük seviyesini gördü. Öte yandan Ju, bu süreçte kripto para yatırımcılarına da bir tavsiye verdi.

Ki Young Ju, bu gibi ilginin azaldığı dönemlerde, piyasada kalmayı başaranların her zaman kazandığını belirten bir yorumda bulundu:

“Google’daki Bitcoin aramalarının hacmi bu yılın en düşük seviyesine indi. Hala kripto ile ilgileniyorsanız, kripto paraların geleceği için inancınızı koruyabilirsiniz. Çünkü tarihsel olarak küçük yatırımcı ilgisi en düşük seviyeye ininceye kadar bekleyebilenler, bu oyunda en sonunda kazananlardan oluyorlar.”

Bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 47.500 seviyelerinde dolaşan Bitcoin, 10 Kasım’da 69 bin doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Kripto para birimi, 1 Ocak 2021 tarihinde 29 bin dolar seviyesindeydi.