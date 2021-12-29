2021, kripto para piyasaları için oldukça hareketli bir süreç oldu. Sağlıklı yatırımlar yapan hemen herkes, yıl boyunca para kazandı. Peki, 1 Ocak 2021'de 2021'in en çok kazandıran ve en çok kaybettiren kripto para birimlerine 100 TL yatırsaydık, şu an kaç paramız olurdu?

2021 yılında en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, hiç şüphesiz kripto para piyasaları oldu. Zira piyasalar, oldukça hareketli bir yıl geçirdi. Başta Bitcoin olmak üzere neredeyse her kripto para birimi, yıl içerisinde en az birkaç kez rekor kırarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Doğru yerde doğru yatırımı yapan kişiler, 2021'de hiç de küçümsenemeyecek düzeyde paralar kazandılar.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 2021 yılında en çok kazandıran ve en çok kaybettiren kripto paralardan bahsetmiştik. Şimdi sizlerle, bazen küçük dilinizi yutmanıza neden olacak bazı hesaplamalar yapacağız. Bu hesaplamalarda, 1 Ocak'ta 2021'in en çok kazandıran ve en çok kaybettiren kripto para birimlerine yalnızca 100 TL yatırım yapsaydınız nasıl bir tabloyla karşılaşmış olabileceğinize bakacağız. Gelin hep birlikte, ne gibi fırsatlar kaçtığına hep birlikte bakalım.

2021'de en çok kazandıran kripto paralara 100 TL yatırsaydınız, şu an ne kadarınız olacaktı?

Dünkü içeriğimizde, 1 Ocak 2021'den bu yana en çok kazandıran kripto para birimlerinin sırasıyla Gala (GALA), Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND), Polygon (MATIC), Terra (LUNA), Fantom (FTM), Solana (SOL), Kadena (KDA), Harmony (ONE) ve Decentraland (MANA) olarak sıralamıştık. Peki nasıl bir hesaplama yapacağız?

Kripto para birimlerinin rakamsal istatistiklerini sunan Coinmarketcap verileri, hesaplamadaki tek kaynağımız olacak. Bahsi geçen kripto para birimlerinin 1 Ocak 2021'deki TL cinsinden fiyatlarına bakıp, 100 TL ile kaç adet alım yapabileceğimizi bulup, sonra da elimizde olduğunu varsaydığımız kripto para birimlerinin bugünkü fiyatlarını TL cinsinden hesaplayacağız. Haliyle, daha fazla sayıda alabildiğiniz bir kripto para birimi, 2021'in en çok kazandıran kripto para biriminden daha fazla kazandırmış olabilir. Ya da en çok kaybettiren kripto paralarla ilgili hesabımızda dolar TL paritesindeki farktan ötürü kâr ettiğinizi bile görme ihtimaliniz var.

Şimdi hep birlikte, 1 Ocak'ta bu kripto para birimlerine 100 TL yatırım yaptığımızı varsayıp, bugünkü durumumuza bakalım:

Gala (GALA): 75 bin 864 TL

75 bin 864 TL Axie Infinity (AXS): 27 bin 627 TL

27 bin 627 TL The Sandbox (SAND): 27 bin 365 TL

27 bin 365 TL Polygon (MATIC): 24 bin 415 TL

24 bin 415 TL Terra (LUNA): 22 bin 252 TL

22 bin 252 TL Fantom (FTM): 23 bin 457 TL

23 bin 457 TL Solana (SOL): 15 bin 899 TL

15 bin 899 TL Kadena (KDA): 15 bin 294 TL

15 bin 294 TL Harmony (ONE): 9 bin 965 TL

9 bin 965 TL Decentraland (MANA): 7 bin 65 TL

2021'de en çok kaybettiren kripto paralara 100 TL yatırsaydınız, şu an ne kadarınız olacaktı?

1 Ocak 2021'den bu yana en çok kaybettiren kripto para birimlerinin sayısı oldukça azdı. Bu kripto paralar (stable coinler hariç) NEM (XEM), Bitcoin SV (BSV) ve Zilliqa (ZIL) olarak karşımıza çıktı. Şimdi de 1 Ocak'ta bu kripto para birimlerine 100 TL yatırdığımızı düşünüp, bugünkü durumumuza bakalım:

NEM (XEM): 94 TL

94 TL Bitcoin SV (BSV): 122 TL

122 TL Zilliqa (ZIL): 165 TL

Bonus: 1 Ocak 2021'de 100 TL'lik dolar alsaydınız, şu an kaç paranız vardı?

31 Aralık 2020'de dolar almak isteyen bir vatandaşın cebindeki 100 TL, 13,45 dolar ediyordu. Zira o tarihteki dolar TL paritesi, 7,43'tü. Bugün 13,45 dolar, 167,45 TL yapıyor...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.