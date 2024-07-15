Google, bulut tabanlı siber güvenlik sistemleri üreten Wiz isimli bir firmayı satın almak istiyor. İddiaya göre bu satın alma, Google tarihindekilerin en büyüğü olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen bir iddiaya göre dev şirket, bugüne kadarki en büyük satın alımını yapmak için kolları sıvamış durumda. Google bu kez, bulut tabanlı siber güvenlik firması Wiz'e gözünü dikmiş durumda.

Wiz, bulut tabanlı siber güvenlik sektöründe bilindik firmalardan bir tanesi. Üstelik Microsoft ve Oracle gibi ortakları da bulunuyor. Özellikle de kurumsal müşterilere hitap eden firma, yaptığı çalışmalarla kendini ispatlamayı başardı. İşte Google, böyle kritik bir şirket için kesenin ağzını açmış durumda.

23 milyar doları gözden çıkardı

Edinilen bilgilere göre Google, Wiz'ı satın almak için tam 23 milyar doları gözden çıkarmış durumda. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da böylesi bir satın alma, Google'ın elini güçlendirecektir. Özellikle de en büyük rakiplerinden Microsoft'a karşı...

Tabii bir siber güvenlik firmasının 23 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir rakama satın alınacak olması, başta ABD olmak üzere rekabet düzenleyicilerini harekete geçirecektir. Ancak Google'ın bunun üstesinden geleceği düşünülüyor. Nasıl Microsoft, yıllar sürse bile Activision'ı satın aldı, Google da aynısını Wiz için yapacaktır.