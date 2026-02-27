Google, Çeviri Hizmetine Yapay Zekâ Destekli Özellikler Ekledi!

Google, Çeviri hizmetine yapay zekâ destekli yepyeni özellikler ekledi. Bu özellikler, kullanıcıların iletişim sorununu büyük oranda çözecek gibi görünüyor. Hizmet, çok yakında küresel çapta güncellenecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, küresel çapta oldukça popüler olan Çeviri hizmetine yapay zekâ destekli yeni özellikler ekledi. Bu yeni özellikler, Google Çeviri'nin çok daha etkili şekilde kullanılabilmesini sağlayacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Çeviri, artık deyimleri ve günlük konuşma kelimelerini daha hassas bir şekilde ele alıyor. Ayrıca bir tercüme için birkaç alternatif aktarım yolu oluşturulacak. Bu sayede kullanıcı, anlatmak istediği bir meseleyi daha farklı şekilde aktarabilecek. Üstelik Google Çeviri, hangi aktarım şeklinin hangi senaryoda daha uygun olduğunu da anlatacak.

Belirli senaryolar için sorular üretilebilecek!

Google Çeviri'nin Gemini'dan güç alan yeni özelliği, kullanıcıların farklı senaryolar için sorular üretmesini sağlayabilecek. Bu özellik, bulunulan ülkeye ve hatta belirli lehçelere göre bile uygun hâle getirilebilecek. Google Çeviri, bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların iletişim sorununu büyük oranda çözmüş olacak.

Google Çeviri'nin yeni özellikleri an itibarıyla birkaç pazarda kullanıma açıldı. Özelliklerin çok yakın bir gelecekte küresel çapta erişime açılması ve Android ile iOS uygulamalarının yanı sıra web sürüme de eklenmesi bekleniyor.