Google Çevirmeli Klavye Üretti (Keşke Türkiye'ye de Gelse)

Google'ın Japonya'daki Gboard ekibi, Japonya'ya özel eski tip ev telefonlarından aşina olduğumuz çevirmeli klavye üretti.

Google Japonya’nın Gboard ekibi, geleneksel klavye anlayışını tamamen ters yüz eden Gboard Dial Edition isimli yeni bir tasarımla karşımızda.

Bu yenilikçi cihaz, tuşlar yerine döner kadranlar kullanıyor ve eski tip çevirmeli telefonlardan ilham alıyor. Ekip, her yıl Ekim başında yazılım becerilerini fiziksel tasarımlarla sergilemeyi gelenek hâline getirmiş durumda. Geçmişte Möbius şeridinden esinlenen, tek tuşla çalışan Morse klavye ve cetvel biçimli modeller geliştiren ekip, bu kez “döndürerek yazmayı” mümkün kılmış.

Gboard Dial Edition işte böyle görünüyor:

Gboard Dial Edition, dairesel halkalar aracılığıyla harf seçmeyi sağlıyor ve bu yöntemle hem yazma süresi hem de hata oranı düşüyor. Klavyenin döner mekanizması, kullanıcılara nostaljik bir “çevirmeli telefon” hissi veriyor ve aynı zamanda bilek yorgunluğunu azaltarak ergonomik bir deneyim sunuyor.

Google ekibi, açık kaynak olarak paylaştığı bu tasarımın 3D baskı dosyalarını, devre şemalarını ve yazılımını meraklılara sunmuş durumda. Hatta ekip, gelecekte DJ’ler, evcil hayvanlar ve geleneksel Japon performans sanatçıları için özel kadranlı sürümler geliştirmeyi bile planlıyor.

Peki siz ülkemizde böyle bir model satışa çıksa alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.