Google, son yayınladığı Chrome 88 sürümüyle birlikte gelen bir güvenlik açığını gidermek için yeni bir güncelleme yayınladı. Ayrıca Chrome Web Mağazası'ndaki bir eklenti de yayından kaldırıldı.

Bütün düzenimiz internet üstüneyken internet tarayıcıları da elbette kötü amaçlı hackerlar için uzun zamandır bir hedef durumunda. Günümüzün en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'un sahibi Google da bu nedenle tarayıcısını ve dolayısıyla kullanıcısını sürekli güvenli tutma sorumluluğunu taşıyor.

Fakat Google'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Chrome 88 sürümü, bazı güvenlik açıklarını da beraberinde getirdi. Yeni sürümüyle sıfır gün saldırılarının kurbanı olan Chrome, bu gelişmenin ardından dün yeni bir sürüme yükseltildi. Şirket, güvenlik açığı hakkındaki detayları henüz açıklamadı.

Güvenlik açığı, Google'ı güncelleme yayınlamaya zorladı:

Google tarafından dün paylaşılan blog yazısında Chrome internet tarayıcısının 88.0.4324.150 sürümüne yükseltildiği açıklandı. Windows işletim sistemi kullanıcıları için yayınlanan güncellemenin önümüzdeki dönemlerde Linux ve Mac kullanıcıları için de yayınlanacağı belirtildi.

Google, aynı yazıda CVE-2021-21148 isimli güvenlik açığının varlığından haberdar olduklarını ifade etti. Bu güvenlik açığı, şirketi güncelleme yayınlamaya iten güvenlik açığıydı. Şirket, kullanıcılarının çoğunluğu yeni sürüme geçmeden önce güvenlik açığı hakkındaki detayları paylaşmayacağını açıkladı.

Yeni güncellemenin yanı sıra Google, "The Great Suspender" isimli bir uzantıyı Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdı. Ayrıca uzantı, uzantıyı indiren kullanıcıların bilgisayarlarından da silindi. Uzantının kullanıcılardan silinmesi ve mağazadan kaldırılmasının nedeniyse bulunan kötü amaçlı bir yazılımdı. Aynı uzantı, Microsoft Edge'in eklenti mağazasından da kaldırılmıştı.