Apple, macOS Big Sur 11.3 ve watchOS 7.4'ün ilk açık betalarını yayınladı. Yeni güncellemeler ile birlikte hem watchOS hem de macOS kullanıcılarına pek çok yenilik ve iyileştirme sunulacak.

Apple'ın beta programına kayıtlı bir macOS ya da watchOS kullanıcısıysanız, sizin için güzel bir haberimiz var. Apple, macOS Big Sur 11.3 ve watchOS 7.4'ün pek çok yenilik ve geliştirme içeren ilk açık betalarını yayınladı.

Henüz geçtiğimiz günlerde macOS Big Sur 11.2'nin kararlı sürümünü tüm kullanıcıları için yayınlayan Apple, daha çok hata düzeltmelerine odaklandığı bu güncellemeden sonra şimdi de yeniliklerle beraber gelecek macOS Big Sur 11.3'ün ilk açık betasını yayınladı. Şirket aynı zamanda watchOS kullanıcıları için de yine bazı yenilikler içeren watchOS 7.4'ün açık betasını yayınladı.

İlk açık betalar ne gibi yenilikler ve iyileştirmeler sunuyor?

MacOS Big Sur 11.3'ün ilk açık beta sürümü, Safari için bazı yeni özelleştirme seçenekleri, Mac'lerde iOS uygulamalarının kullanımı için destek, PS5 DualSense ve Xbox Series X oyun kumandası desteği, hatırlatıcı uygulamasındaki eklemeler gibi çeşitli yenilikler içeriyor. Yeni güncelleme ile birlikte aynı zamanda Apple Music'e yepyeni bir 'Made for You' özelliği geliyor.

watchOS 7.4 ise kullanıcılara iPhone'larının kilidini doğrudan watchOS üzerinden açabilmelerini sağlayan yeni bir özellik sunuyor. Bu kilit açma özelliği yalnızca telefon kilidinin açılması için kullanılabilecekken, ödeme işlemlerinde kullanım dışı olacak. Aynı zamanda watchOS 7.4 ile birlikte Apple Fitness+ kullanıcıları AirPlay 2'yi destekleyen akıllı televizyonlarda bu özellikten faydalanabilecekler.