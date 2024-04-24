Google Chrome, güvenlik problemi olmasıyla dikkat çeken çerezlerin kaldırılmasını üçüncü kez erteledi.

En yaygın olarak tercih edilen internet tarayıcısı olan Google Chrome, her geçen gün yeni rakipleri ortaya çıksa da yakın zamanda tahtından inmeyecek gibi görünüyor. İnternetin kanayan yarası olan zararlı yazılımlara karşı büyük adımlar atan tarayıcı, uzun süredir Google hesabınız için tehdit oluşturan bir güvenlik açığıyla karşı karşıyaydı.

Başta çerezleri ilgilendiren bu açıklar, yıllardır Google tarafından daha güvenli olan alternatifleriyle değiştirilmeyi bekliyorlar. Üçüncü parti çerezler; ilk olarak 2023’te, daha sonra da 2024’ün ocak ayında ertelenmişti. Şimdiyse Google, üçüncü parti çerezlerin kaldırılmasını bir kez daha, yani üçüncü kez ertelediğini duyurdu.

2022’de kaldırılmaları bekleniyordu.

İlk duyuru da 2020’de yapılmıştı. 2024’ün ikinci yarısında da üçüncü parti çerezleri ortadan kaldırmayacak olan şirket, İngiltere Rekabet Kurulu (CMA) ve ICO ortaklığıyla endüstriden gelen test geri dönüşlerini detaylıca inceleyecek. Rekabet Kurulu, söz konusu geri dönüşlerin haziran ayının sonuna kadar teslim edilmesini talep etmiş. Bunun haricinde şirket, yapılan geri dönüşlerde uzlaşmaya varmak için de çaba gösteriyor.

Söz konusu iki sürecin devam etmesi ve yakın zamanda tamamlanmayacak olması nedeniyle Google, çerezlerin kaldırılmasını üçüncü kez ertelemiş oldu. Fakat şirket, CMA ve ICO ile uzlaşmaya varıp süreci bu yıl tamamladığında 2025 yılının başlarında üzerine düşeni yapacağını belirtti.