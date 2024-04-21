Google, Android'de Google Asistan'ın yerini alan Gemini yapay zekâ modeline çok istenen bir özellik getiriyor. Sohbet botu, henüz ne zaman geleceği bilinmeyen bir özellikle, Spotify gibi müzik platformlarına entegre olabilecek.

Google’ın yakın zamanda Gemini yapay zekâ modelini Android’de Google Asistan’ın yerini alacak şekilde sunmaya başlamıştı. Araç, kullanıcıların sorularını yanıtlamak da dahil önceki asistanın yapamadığı birçok şeyi yerine getirebiliyordu. Ancak tabii ki bazı eksiklikleri de vardı.

Bunlardan biri, müzik konusuydu. Model, şarkıları tanıma veya üçüncü taraf müzik uygulamalarına entegre olma gibi özelliklere sahip değildi. Yeni ortaya çıkan bilgiler, Google’ın bunu yakında çözeceğini gösterdi.

Gemini’a Spotify gibi müzik uygulamaları desteği gelecek

Özellik, ilk olarak AssembleDebug tarafından Gemini’ın ayarlar bölümünde fark edildi ve PuinikaWeb üzerinden paylaşıldı. Buna göre sohbet botu, yakında yeni bir müzik özelliği kazanacak. Bu müzik seçeneği, kullanıcının şarkı dinlemek için tercih ettiği müzik uygulamasını seçebilmesine olanak tanıyacak.

Yani Android kullanıcıları, Gemini’ın entegre olabileceği, Spotify vb. platformları seçebilecek. Böylece sohbet botu, sadece sesli komutlar yoluyla kullanıcının istediği yerden müzik açıp dinlemesine olanak tanıyacak.

Google’ın şu anda test ettiği bu özelliği ne zaman geniş çapta kullanıma sunacağı bilinmiyor. Ayrıca sesli kitaplar veya podcast’ler gibi diğer medya türlerine getirip getirmeyeceği de belirsiz. Nasıl çıkarsa çıksın müzik dinlemeyi sevenler için çok kullanışlı olacağını söylemek mümkün.