Aktivite logları, zararlı eklentileri izlemenize yardımcı oluyor.

Bazı Chrome uzantılarının zararlı olduklarını duymak sizi şaşırtmayabilir ancak uzantıların açık olmadığı zaman kötü amaçlı etkinliklerini nasıl tespit edersiniz? Google'ın bunu yapmanızı sağlayan bir yolu olabilir.

Techdows, uygulamada olağandışı bir şey tespit ederseniz yaptığınız işleri duraklatacak şekilde uzantı görevlerini gösteren "aktivite log yayını" için bir kod olduğunu fark etti. Verileri anlamak için muhtemelen bazı teknik bilgilere ihtiyaç duyacaksınız. Ancak bu, dolandırıcılık yapan eklentileri yakalamanıza yardımcı olabilir.

Chrome Canary tarayıcısında bu özelliği, bir bayrağı etkinleştirerek (--enable-extension-activity-logging) ve chrome://extensions sayfasını ziyaret ederek deneyebilirsiniz. Bunu daha güvenilir bir Chrome sürümünde deneyebilmek için bir süre beklemeniz gerekebilir. Bu durumun bir beta sürüme ne zaman varacağı belli değil. Ancak bu özellik, hem araştırmacıların hem de meraklı kullanıcıların kötü niyetli uzantıları tanımlamasına yardımcı olabilir.