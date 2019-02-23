Chrome'da Çalışmayı Durduran Eklenti Sorunu Nasıl Çözülür?

Google'ın popüler tarayıcısı Chrome için her 6 haftada bir yayınladığı kararlı sürümlerden Google Chrome 72 ile yaşanmaya başlayan "eklentilerin çalışmayı durdurma problemi" dünya üzerinde birçok kullanıcıyı etkilemiş durumda. Eğer siz de bu problemle karşılaştıysanız, paylaşacağımız yöntemle bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

Google'ın kullanıcılara daha iyi bir kullanım sunabilmesi için her geçen gün yeni özellikler eklediği tarayıcısı Chrome, ne yazık ki her zaman istediğimiz gibi çalışamayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların tarayıcı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması için Chrome'a eklenen "Service Workers" (SW) isimli yeni bir özellik, bazı eklentilerin durma sorunlarını da beraberinde getirdi.

Eklentilerin çalışmayı durdurma sorunu Chrome 72'de ortaya çıktı

Google'ın tarayıcı için periyodik olarak yayınladığı güncellemelerden Chrome 72 sürümünde sınırlı sayıda kullanıcı için aktif hale getirilen bu özellik, geliştirme aşamasındaki bir hata sebebiyle bazı tarayıcı eklentilerinin çalışmayı durdurmasına yol açabiliyor. Özellikle reklam engelleyici eklentileri kullanan Chrome kullanıcılarından gelen geribildirimler, yeni sürümde reklam engelleyiciler dahil birçok eklentinin çalışmadığını gösteriyor.

Google, tüm kullanıcılara dağıtılmadan önce yeni sürümün denenmesi gerektiğini ve bu sorunu yaşayan kullanıcı sayısının az olduğunu gerekçe göstererek test programını henüz kapatmak istemiyor. Geliştirici aşamasındaki bir diğer sürüm olan Chrome 73'te bu sorunu çözen Google, bu tarz problemler yaşanmaması için eklenti geliştiricilerinin test programlarına katılarak en güncel sürümlere geçmesi gerektiğini söylüyor.

Peki, bu sorun nasıl çözülebilir?

Neyse ki eklentilerin çalışmayı durdurma sorununu çözmenin kolay bir yolu mevcut. Yeni özelliği tamamen devre dışı bırakarak çözebileceğimiz bu sorun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İlk olarak Chrome tarayıcınızı çalıştırın ve ardından aşağıdaki komutu kopyalayıp, adres çubuğuna yapıştırın.

chrome://flags/#network-service

Karşınıza çıkan ekranda, sarı renkte işaretlenmiş olan özellik daha önce değiştirilmemişse "Default" yani varsayılan olarak ayarlanmış durumdadır. Bu da Google'ın yeni özelliği, sizin tarayıcınızda da denediği anlamına gelir. Bu aşamada "Default" seçeneğini "Disabled" olarak değiştirmelisiniz.

Son olarak tarayıcınızı yeniden başlatarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Tüm bu işlemlerden sonra reklam engelleyiciler dahil uyarı veren tüm eklentilerin eskisi gibi stabil çalıştığını görebilirsiniz. 12 Mart tarihinde kullanıma sunulması beklenen Chrome 73 yayınlandığında bu özelliği tekrar varsayılan konumuna getirmeniz gerektiğini de ekleyelim.

Google'ın kullanıcıların %0,1'inde meydana geldiğini açıkladığı bu sorun, dünya genelinde Chrome kullananların sayısı düşünüldüğünde oldukça büyük bir değere karşılık geliyor. Sorunun çözülmüş olarak geleceği Chrome 73 ve diğer test sürümlerini denemek için de buraya tıklayarak Chrome'un beta sürüm sayfasına ulaşabilirsiniz.