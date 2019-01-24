Google, Chrome'un Reklam Engelleyicilerini Devredışı Kılacak

Kötü amaçlı uzantıların kullanıcı verilerine ulaşmasını istemeyen Google, Chrome uzantılarının işletiş biçiminde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Değişikliklerin gerçekleşmesi halinde pek çok reklam engelleyici kullanımdan kaldırılabilir.

Google, çok yakında uygulamayı düşündüğü yeni bir plan ile dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’un kullanıcı deneyimini tamamı ile değiştirebilir. Şirketin Chrome uzantılarında kullanılmasını engellemeyi düşündüğü API’lar, uBlock Origin ve uMatrix gibi popüler reklam engelleme uygulamalarını devre dışı bırakacak. Dolayısı ile bu uzantıları yükleyen kullanıcılar reklam görmeye devam edecekler.

Manifest V3 adlı planlara göre Google, Chrome uzantılarının çalışma biçiminde bir takım değişiklikler gerçekleştirecek. Google’ın bu noktadaki temel amacı ise kötü amaçlı uzantıların Chrome kullanıcılarından bilgi çalmasını engellemek. Sorun şu ki engellenmesi planlanan webRequest API, reklam engelleyiciler tarafından da kullanılıyor. Bu API, uzantının bağlı olduğu sunucularla sürekli olarak veri transferi gerçekleştirir. Dolayısı ile kötü amaçlı yazılımlarla benzer aktiviteler gösterir.

Google, engellenmesi planlanan API yerine geliştiricilere declarativeNetRequest adlı yeni bir API öneriyor. Bu API, reklam engellemek için sunucu ile veri alışverişinde bulunmak yerine tarayıcıya ‘’X’e benzer istekleri engelle, Y’e benzeyen istekleri yönlendir ve geri kalan her şeye izin ver.’’ şeklinde bir komut gönderiyor. Böylece kullanıcı verilerinin transferi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yeni API, gizlilik açısından çok daha iyi görünüyor. Yine de uzantının bir sunucu ile direkt olarak bağlı olmaması, zamanla bazı istisnaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dahası, söz konusu API engelleme planları tüm reklam engelleme uzantılarını etkilemeyecek. Google’ın geliştiricilere önerdiği yeni API, AdBlock Plus gibi bir diğer popüler reklam engelleyicinin işleyicişine fazlasıyla benziyor. Bu nedenle yeni API’ye geçiş tüm geliştiriciler için zor olmayacaktır.