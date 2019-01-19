Google Chrome, uzun zamandır kullanıcıların büyük bir kısmını rahatsız eden 'white flash' isimli sorununu çözecek.

Google Chrome bizimle olduğundan bu yana belirli bir sorun bulunuyor. Birçok kullanıcı bu durumdan dert yansa da bazı kullanıcılar da büyük bir sorun olmadığını belirttiği için bir ayrılık da söz konusu.

Chrome tarayıcınızda sekme değiştirdiğiniz zaman boş, beyaz bir sayfanın kısa süreliğine geldiğini görebilirsiniz. Ayrıca internet sitelerine geçiş yaparken de bu beyaz sayfayı görmek mevcut. JavaScript’in yavaş işleyişi sonucunda ortaya çıkan sorun, birçok internet sitesi geliştiricisinin üstesinden gelmek için saatlerini, hatta günlerini harcadığı bir konu.

İlginç olan şey ise Firefox gibi tarayıcılarda böyle bir sorunun yaşanmaması. Chrome’un aksine Firefox tarayıcısı bir siteyi yüklemeden önce tamamen indirilmesini beklediği için böyle bir sorunla karşılaşmıyor.

Bunun aksine Google Chrome, sayfanın ilk kısmını aldığı an sayfayı yüklemeyi tercih ediyor. Bu durum Google Chrome’un daha hızlı bir tarayıcı olduğu izlenimini verebilir ancak sitenin tam olarak açılması tarayıcıların genelinde aynı sürede gerçekleşiyor.

İnternet tarayıcısını her geçen gün geliştiren Google, “white flash” olarak bilinen bu sorunu da çözecek.