İndirim Kodlarını Takip Eden Chrome Eklentisi: Jarrt

Türk geliştiriciler tarafından oluşturulan bir Google Chrome eklentisi, sizin yerinize internet sitelerindeki indirim kodlarını takip ediyor. Jarrt isimli eklenti, hem sitelerdeki aktif indirim kodlarını hem de incelediğiniz ürüne ait indirim kodlarını tarıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza pek çok yeni alan dahil oldu. Bu alanlardan bir tanesi de çevrimiçi platformlar üzerinden alışveriş yapmak. Öyle ki; aradığımız her ürünü internet üzerinden saniyeler içerisinde bulabiliyoruz. Üstelik satın aldığımız ürünler, zaman zaman sorunlar yaşanıyor olsada kargo şirketleri aracılığıyla kapımızın önüne kadar bırakılıyor.

İnternet ortamında alışveriş yapmanın farklı avantajları var. Şöyle ki; bir mağazadan ürün almak, çoğu zaman daha pahalı oluyor. Çünkü mağaza giderleri, satıcının giderlerine eklendiği zaman ürünlerin daha pahalıya satılmasını gerektiriyor. Ancak internet üzerinden alışverişlerde ek giderler, nispeten daha düşük oluyor. Çünkü satıcılar, ürünlerini doğrudan depolar aracılığıyla gönderiyorlar. Bu da önemli bir gider kalemini ortadan kaldırıyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın tek avantajı fiyatların daha düşük olması değil. Zaman zaman satıcılar ya da e-ticaret platformları, internet kullanıcıları tarafından kullanılabilecek kodlar oluşturuyorlar ve bu kodlar kapsamında da ek bir indirim yapıyorlar. Hal böyle olunca da tüketiciler, zaten perakende mağazalara oranla daha ucuza aldıkları ürünler için ek bir indirim daha kazanmış oluyorlar. Ancak bu kuponlardan faydalanmak o kadar da kolay olmuyor.

Şimdi sizlere, bir Google Chrome uzantısından bahsedeceğiz. Bu uzantı, e-ticaret platformları ya da satıcılar tarafından internet ortamında dağıtılan kod ve indirim kuponlarını sizler için takip ediyor. Fazlasıyla işlevsel bir yapıya sahip olan "Jarrt" isimli bu eklenti, sepetinize eklediğiniz bir ürünle ilgili indirim kuponu olup olmadığını anında tarıyor ve eğer aktif bu indirim kuponu bulunuyorsa, bunu sizinle paylaşıyor.

Jarrt, Google Chrome'a eklendiğinde böyle görünüyor ve şu an aktif olan indirim kodlarının hangi mağazalarda olduğunu sizler için sıralıyor. Sizler de dilerseniz, yukarıdaki fotoğrafta görünen herhangi bir internet sitesinin üzerine tıklayabiliyor, satın almak istediğiniz ürünleri inceleyebiliyorsunuz. Herhangi bir e-ticaret platformunda incelediğiniz ya da sepetinize eklediğiniz bir ürün ise şu şekilde gösteriliyor;

Örneğin Samsung Galaxy S10 Plus şu an için bir internet sitesinde 6.499 TL olarak görüntüleniyor. Ancak bu fiyatın üzerine bir indirim kuponu kullanabilecek olsaydık, Jarrt bunu bize doğrudan gösterecekti. Üstelik bir profil oluşturarak kendinize özel bir liste hazırlayabiliyor ve Jarrt'ın size bu listedeki ürünlerle ilgili bildirim göndermesini sağlayabiliyorsunuz.

Eğer sizler de Jarrt'ı Google Chrome'a eklemek ve indirim kuponlarından anında yararlanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Jarrt'ın Google Chrome mağaza sayfasına erişebilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfada yer alan "Chrome'a Ekle" butonuna tıkladığınızdaysa eklenti Chrome'a yükleniyor ve doğrudan aktif hale geliyor.