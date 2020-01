Yerli otomobili yapan TOGG, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES'e katıldı. "Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım" isimli bir panelde koşulan şirket CEO'su Gürcan Karakaş, hem yerli otomobili hem de Türkiye'nin otomotiv sektörünün nasıl bir mobilite ekosistemine dönüşeceğinden bahsetti.

Türkiye'nin uzunca bir süredir beklediği yerli otomobil projesi, nihayet gerçek oldu ve TOGG tarafından yapılan yerli otomobil, geçtiğimiz dönemlerde resmi olarak tanıtıldı. Vatandaşlar şimdi, yerli otomobilin seri üretimine gireceği günü beklerken TOGG, çok önemli bir girişime imza attı ve yerli otomobili tüm dünyaya anlatma fırsatı yakaladı.

Bilindiği üzere ABD'nin Las Vegas şehri, salı gününden beri dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan "CES 2020" etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dev şirketler, katıldıkları fuarda yeni nesil ürün ve teknolojilerini tüketicilerle buluşturuyorlar ve böylelikle de hangi noktaya ulaşmış olduklarını gözler önüne seriyorlar. TOGG da tıpkı diğer teknoloji devleri gibi CES 2020 kapsamında bir panele katıldı ve Türkiye'nin yeni ve yerli otomobilini, bu panel kapsamında dünyaya anlattı.

TOGG'un CEO'luk görevi, geçmişi büyük başarılarla dolu olan Gürcan Karakaş tarafından yürütülüyor. CES 2020 etkinlikleri kapsamındaki "Let's Co Create a New Era of Mobility" yani "Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım" isimli panele yine Gürcan Karakaş'ın liderliğinde katılan TOGG, dünyanın önde gelen mobilite şirketlerine çok önemli açıklamalarda bulundu.

Panelde konuşma yapan TOGG CEO'su, Türkiye'nin yerli otomobilini önemli isimlere duyurmanın yanı sıra, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğinden de bahsetti. Karakaş'ın açıklamaları, salondaki davetliler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. TOGG'un Linkedin hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, Karakaş'ın açıklamalarının detaylarına değinilmedi.