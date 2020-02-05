Google, Chrome Güvenlik Yamalarını Daha Hızlı Yayınlayacak

Chrome, açık kaynak bir tarayıcı olduğu için risk altında ve Google popüler tarayıcısını daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Google'ın güvenlik ekibi, Chrome tarayıcısının güvenlik yamalarını artık daha hızlı yayınlayacaklarını açıkladı.

Chrome gibi tarayıcılar, açık kaynaklı bileşenlere bağlı olmaları nedeniyle güvenlik açıklarına karşı riski altında. Ancak Google'ın güvenlik ekibi, Chrome tarayıcısının güncelleme aralığını 33 günden 15 güne indireceğini açıkladı. Yani Google Chrome yakında güvenlik güncellemelerini daha hızlı almaya başlayacak.

Açık kaynak projelerinin çoğu, herkes için erişilebilir durumda ve açık kaynak yazılımdaki bir güvenlik açığı giderildikten sonra yapılan düzeltmelerin paylaşılması, diğer yazılımlar için tehdit oluşturuyor. Siber saldırganlar, keşfedilen açıkları öğrenerek henüz güncelleme almamış yazılımlara karşı saldırılar yapabiliyor.

Google gibi birçok yazılım üreticisi, ürünlerini güncellemek için sabit bir güncelleme programı kullanıyor. Google'ın Chrome tarayıcısı, PDFium ve V8 JavaScript motoru da dahil olmak üzere çok sayıda açık kaynak bileşene sahip olduğu için güvenlik açıkları sıklıkla etkileniyor. Chrome Güvenlik ekibi, Chrome'un son çeyrekte yayınlanan güvenlik özetinde tarayıcının yama aralığını düşüreceklerini açıkladı.

Güvenlik ekibi yayınladığı mesajda, "Güvenlik açığı düzeltmelerinin açık kaynak kod depomuza gönderildiği yama aralığı üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ancak bunların Chrome'a kararlı bir güncelleme olarak yayınlanması biraz zaman alıyor. Artık kritik güvenlik düzeltmelerini içeren güncellemeleri her iki haftada bir düzenli olarak yayınlıyoruz. Bu, ortalama yama aralığını Chrome 76'da 33 güne, Chrome 78'de 15 güne indirdi ve geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Temel olarak Google, Chrome'da keşfedilen hataların giderildiği gün ve yamanın yayınlandığı gün arasındaki süreyi kısaltmaya çalışıyor. Böylece kullanıcılar tarayıcıya gelen güvenlik güncellemelerini daha sık alacaklar.