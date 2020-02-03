Chrome Mağaza’da Bulunan En Popüler 7 VPN Uzantısı

Kendinize özel bir ağ oluşturmanızı sağlayan VPN hizmetini, Chrome Mağaza’da bulunan uzantılar yardımıyla kullanabilirsiniz. Mağazada en yüksek puanları almış, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından en beğenilen VPN uzantılarını listeledik.

VPN yani Virtual Private Network hizmeti, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biri haline geldi. Bazı internet tarayıcılarında kendinden gelen bir özellik olsa da, dünyada pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen Google Chrome’da VPN için Chrome Mağaza üzerinden uzantı indirebiliyorsunuz. Chrome Mağaza üzerinden ulaşabileceğiniz bu VPN uzantıları sayesinde kişisel güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

VPN kullanarak farklı ağ bağlantısı elde ederek kendi konumunuzu ve veri akışınızı gizleyebilir ve böylece olası tehlikelerden korunmuş olursunuz. Chrome Mağaza üzerinden ücretsiz olarak indirerek tarayıcınıza kurabileceğiniz birçok VPN uzantısı var. Daha önce VPN kullanmamış kişiler için kafa karıştırıcı ya da çekinilen bir konu olduğu için Chrome Mağaza üzerinden indirerek tarayıcınıza kurabileceğiniz en güvenilir 7 VPN uzantısını sizin için listeledik.

Chrome Mağaza’da bulabileceğiniz kullanımı kolay 7 VPN eklentisi

Hola,

ZenMate VPN,

Hotspot Shield,

uVPN,

Betternet,

DotVPN,

TunnelBear,

Chrome Mağaza’da toplamda 7 milyona yakın kullanıcı tarafından indirilen ve kullanıcılar tarafından tam puan alan az sayıdaki VPN uzantılarından bir tanesi olan Hola, Android işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabiliyor. Hola, tamamen ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılarına herhangi bir reklam da göstermiyor. Özellikle şirketlerde ve okullarda erişimin sınırlı olduğu bazı internet sitelerine, Hola yardımıyla kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Pek çok web sitesinin erişim engelini aşmanıza yardımcı olmakla beraber temel bir sistem güvenliği de sağlıyor. Tüm internet sitelerine erişmek ve daha gelişmiş bir güvenlik hizmeti almak istiyorsanız, Hola premium paketlerini inceleyebilirsiniz.

Chrome Mağaza üzerinden toplamda 2.5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen ZenMate VPN uzantısı, Android işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabiliyor. Uzantı tamamen ücretsiz ve sınırsız veri kullanımı sunuyor. ZenMate VPN uzantısını indirerek internet tarayıcınıza kurduğunuz zaman sizi internet sitelerindeki ve sosyal medyadaki rahatsız edici reklamlardan uzak tutar. Ayrıca kafe, restoran gibi ortak kullanım alanlarında bulunan şifresiz ya da birçok kişi tarafından ortak kullanılan Wi-Fi ağlarına bağlandığınız zaman oluşacak risklere karşı da tam koruma sağlayacaktır. Veri kullanımınızı hızlandırmak için ZenMate premium paketlerini inceleyebilirsiniz.

Toplamda 2.5 milyona yakın kullanıcı tarafından indirilen Hotspot Shield, Chrome Mağaza üzerinden en çok indirilen VPN uzantılarından bir tanesi. Bu kadar çok kullanıcı tarafından indirilmesinin en büyük nedeni Android işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabiliyor olması. Hotspot Shield; kolay kullanımı, tamamen ücretsiz olması ve ücretsiz versiyonunda bile sınırsız veri kullanımı sunmasıyla dikkat çekiyor. Dünyanın pek çok farklı bölgesinde bulunan ağları kullanmanıza imkan sunuyor. Böylece IP ve konum gibi kritik bilgilerinizi gizleyebiliyorsunuz. Hotspot Shield, uzantıyı kullandığınız sırada reklam bannerları gösteriyor, reklamları kaldırmak isterseniz 12.99 Dolardan başlayan premium paketleri inceleyebilirsiniz.

Toplamda 2 milyona yakın kullanıcı tarafından kullanıcı tarafından indirilen uVPN, Chrome Mağaza’da en yüksek puan alan VPN uzantılarından bir tanesi. Sınırsız veri kullanım imkanı sunuyor ve aynı zamanda bağlantı hızınızı düşüren olumsuz durumları da ortadan kaldırıyor. uVPN sayesinde erişim engeli bulunan internet sitelerine, güvenli ve hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Geniş bir sunucu ağına sahip olan eklenti, DDoS başta olmak üzere her türlü siber saldırıya karşı cihazınıza tam güvenlik sağlıyor. Temel bir güvenlik ve erişim imkanı sunan uVPN hizmetini genişletmek istiyorsanız premium paketlerini inceleyebilirsiniz.

Toplamda 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş olan Betternet, Chrome Mağaza’da en çok tercih edilen VPN uzantılarından bir tanesi. Popüler sosyal ağlardan biri olan Reddit kullanıcıları tarafından tavsiye edilen Chrome Mağaza eklentilerinden olan Betternet, kolay ve hızlı kullanılan bir arayüze sahip. Tek tıkla VPN hizmetini kullanmanıza olanak sağlıyor ve tamamen ücretsiz. Ücretsiz olmasına rağmen kullanıcılarına herhangi bir reklam da göstermiyor. Video yükleme konusunda yardımcı olacak ayrı ve ücretli bir eklenti daha sunuyor olan Betternet, şu anki ücretsiz versiyonuyla da beğeni kazanmış durumda.

Toplamda 800 bine yakın kullanıcı tarafından indirilmiş olan DotVPN, Chrome Mağaza’da en çok indirilen VPN uzantılarından bir tanesi. DotVPN’in en öne çıkan özellikleri ise kullanıcılarına sınırsız bir bant genişliği ve konum geçişlerinde sınırsız değişim imkanı sunması. 4069 bit anahtar şifrelemesi ile başarılı bir güvenlik sistemi sunuyor. Aynı zamanda veri trafiğini sıkıştırarak veri kullanım oranını da azaltmayı hedefliyor. Aynı anda birden çok cihazda kullanmak isterseniz aylık 4.99 Dolar karşılığında premium paket satın alabilirsiniz.

Chrome Mağaza üzerinden toplamda 750 binden fazla kişininin indirdiği TunnerBear, dünyada ve ülkemizde adı en bilinen VPN uzantılarından bir tanesi. TunnerBear verilerinizi hiçbir şekilde kaydetmiyor. Dİlerseniz tüm verileriniz günlük olarak, arkada hiçbir iz bırakmadan silinebilir. Özellikle kafe, restoran gibi ortak kullanım alanlarında bulunan şifresiz ya da birçok kişi tarafından ortak kullanılan Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız, uzantı sayesinde cihazınıza tam bir koruma sağlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirip internet tarayıcınıza kurduğunuz zaman size sınırlı bir veri kullanımı sunuyor, eğer sınırsız bir veri kullanımı istiyorsanız 9.99 Dolardan başlayan premium paketleri inceleyebilirsiniz.

Chrome Mağaza üzerinden kolayca indirerek Google Chrome tarayıcınıza kurabileceğiniz en çok beğenilen VPN uzantılarını listeledik. Listedeki eklentilerden size en uygun olanı indirerek erişim engeli bulunan internet sitelerine erişim sağlayabilir ve internet bağlantınız üzerinden yaşayabileceğiniz her türlü olumsuz duruma karşı sistem güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.