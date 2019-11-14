Google, Chrome İçin Yeni Özellikler Üzerinde Çalışıyor

Google, Chrome uygulaması için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor ve bu özellikleri de tarayıcının farklı sürümleri olan Chrome Dev ve Chrome Canary üzerinde test ediyor.

Google’ın internet tarayacısı Chrome, sürekli bir arayüz testinde gibi duruyor. Birkaç haftada bir uygulamada bazı değişiklikler yapıyor. Google, şimdi de Chrome Dev ve Canary sürümlerinin zaten ön tanımlı olarak kullandığı nispeten daha küçük ızgara şeklindeki pencere değiştirme özelliğini Chrome’a da getirecek gibi duruyor.

Yeni pencere değiştirme özelliği

Bu yeni pencere değiştirme özelliği, hâlihazırda var olanlardan tamamen farklı. Yeni değişiklikle birlikte sayfanın üst tarafında bir Google logosu yer alıyor. Bu logonun hemen yanında ise gizlilik modunun açılabileceği bir buton bulunuyor.

Google logosu ve gizlilik modu çubuğunun hemen altında sağ tarafında mikrofon tuşunun bulunduğu arama çubuğu yer alıyor. Arama çubuğunun altında ise sıkça ziyaret ettiğiniz sitelere ulaşabileceğiniz kısa yollar bulunuyor. Ayrıca yeni bir sekme açtığınızda yeni arayüz çıkmıyor. Aynı logo, arama çubuğu ve site kısa yolları yer alıyor.

Şu an için sabit Chrome sürümüne gelmeyen bu özelliği neyin tetiklediği bilinmiyor. Uygulama tamamen kaldırılıp yeniden yüklendiğinde, içerisinde büyük kartların olduğu yatay pencere değiştirme özelliği gelse de (chrome://flags/#enable-tab-grid-layout) üzerinden ızgara düzeni aktif edildiğinde yeni görünüşe geçiyor. Daha sonra bu özelliği uygulama içerisinden geri alma gibi bir seçenek de bulunmuyor.

Bu yeni özellik, Chrome UI ve Chrome Duet ile birlikte çalışıyor. Eğer ki siz de bu özelliği test etmek istiyorsanız Chrome Dev ve Chrome Canary uygulamalarını indirebilirsiniz. Yüklediğinizde bu özellik ön yüklü olarak gelmezse yukarıda adresini verdiğimiz pencereden bu özelliği aktifleştirebilirsiniz.

Chrome Dev veya Chrome Canary tarayıcılarını indirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bu özelliklerin sabit Chrome sürümüne gelmesini mi bekleyeceksiniz? Bu yeni tasarım ve özellik hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.