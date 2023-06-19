Google Chrome'daki kilit simgesi değişti. Artık adres çubuğuna yeni bir simge geldi. Bu simge, kilit simgesinden çok daha işlevsel bir yapıya sahip olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Google'ın dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu yeni özellik, daha doğrusu değişiklik, Google Chrome'daki adres çubuğunda bulunan ve pek çok kişinin ne anlam ifade ettiğini bilmediği kilit simgesini ve işlevlerini değiştirecek idi.

Bugün, çok küçük gibi gözükse de oldukça önemli olan bu yenilik yavaş yavaş kullanıcılara sunulmaya başladı. Birçok Chrome kullanıcısı, kilit simgesinin yerini alan seçenekler simgesine kavuştu.

Google Chrome'da kilit simgesinin yerini alan simge:

Yeni simge kullanıcıya ne sunuyor?

Aslına bakacak olursak değişen tek şey simge. Bu simgenin altında yatan işlevler ve seçenekler aynı kalmaya devam edecek.

Kullanıcılar, girdikleri internet sitelerinde kilit simgesini gördüklerinde, söz konusu siteye olan bağlantılarının güvenli olduğundan emin olabiliyorlardı. Ayrıca site ile ilgili ayarlara ve çerezlere da buradan ulaşılabiliyordu.

Peki simge neden değişti?

Google, 2021'de bu simge ile ilgili bir araştırma yaptığını, katılımcıların sadece yüzde 11'inin kilit simgesinin ne işe yaradığını tam anlamıyla bildiğini söylüyor. Değişiklik kararının ardında yatan neden de tam olarak bu.

Yeni simge, artık genel kullanıcıya daha davetkar ve evrensel bir tasarımı taşıyor. Kullanıcı, bu simgeye tıkladığında karşısına bazı seçeneklerin önceden çıkacağını biliyor, bu simge ile bazı ayarlara ulaşabileceğinin farkına varıyor.

Google Chrome'daki simge ve seçenekler böyle görünüyordu: