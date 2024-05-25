Google Chrome'da tüm kullanıcıları etkileyen kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Google, herkesin yüklemesi gereken bir güncelleme yayımladı.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'da, tüm kullanıcıları ilgilendiren bir sıfır gün açığı tespit edildi. Google, konuyla ilgili düzeltme yaptı ve Chrome için bir güncelleme yayımladı. Herkesin, bu güncellemeyi en hızlı şekilde yüklemesi gerekiyor.

Chrome'un V8 JavaScript motorunda tespit edilen güvenlik açığı, siber saldırganların cihazlarda rastgele kod çalıştırmalarını mümkün kılıyor. Hâl böyle olunca olası bir saldırıda tüm bilgileriniz ele geçirilebilir. Sömürüldüğü tespit edilen güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediği ise şimdilik bilinmiyor.

Google Chrome'un tüm versiyonları etkilendi

Google tarafından yapılan açıklamaya göre kritik güvenlik açığı, yazılımın Windows, macOS ve Linux sürümlerini etkiledi. Hâl böyle olunca güvenlik açığı, ne yazık ki oldukça fazla kullanıcıyı etkileme potansiyeline sahip.

Peki Google Chrome nasıl güncellenir?