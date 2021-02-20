Chrome, macOS’ta Safari’den 10 Kat Fazla RAM Kullanıyor

Google Chrome’un Windows bilgisayarlarda bile fazla RAM kullanımı tartışılır bir durumdayken, Flotato’nun yaratıcısı Morten Just tarafından yapılan araştırma Google Chrome’un macOS’ta RAM kullanım durumunu gözler önüne serdi.

Günümüz tarayıcılarının bilgisayarlarımızda işletim sistemi gibi çalıştığını hemen hemen bilmeyen kalmadı. Windows bilgisayarlara nazaran macOS işletim sistemli bilgisayarların daha stabil ve kararlı çalıştığı düşünülüyor. Ancak yapılan araştırmalar aslında uygulamaların macOS’u bile ne kadar yorabildiğini gözler önüne seriyor.

Morten Just tarafından yapılan araştırmaya göre Google Chrome macOS’ta, Safari’ye göre 10 kat fazla RAM kullanıyor. Google’ın Chrome’u hem bir veri toplama aracı olarak kullanması hem de Chrome’un işletim sistemi gibi davranması aslında ciddi bir RAM tüketimini tetikliyor.

Podcast dinlerken araştırma yapma gereği duydum

Morten Just şöyle belirtiyor: “Fan o kadar gürültülü çalışmaya başladı ki dinlemeye çalıştığım Podcast’i zar zor duymaya başladım. Tüm Chrome sekmelerini kapattıktan sonra fan sesi azaldı ve tamamen sessiz hale geldi. Sanal makinede yeni bir macOS kurulumu yaparak önce 2 sekmeli sonra 54 sekmeli bir test çalıştırdım. Chrome uzantıları devre dışıyken bir test yaptım” diyor. Tarayıcıda Twitter, Gmail testi yaparken 2 sekmeli testte Chrome 1 GB RAM kullanırken, Safari sadece 80 MB RAM tüketimi yapıyor.

Aynı testleri Big Sur çalıştırarak yapan Just, i9 işlemci ve 32 GB RAM’li Mac’de bu sonucun daha kötü olduğunu fark etmiş. Google Chrome’un kararsız çalışması ve yüksek RAM bellek tüketiminin sadece Windows PC’lere ait olmadığı sizi mutlu eder mi bilemeyiz ancak Chrome’un işletim sistemi performansını yerle yeksan ettiği kanıtlanmış oldu.

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