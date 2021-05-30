Google Chrome'un Android sürümüne, uygulama içine gömülü ekran görüntüsü alma aracı ekleniyor. Bunun yanında alınan ekran görüntülerinin düzenlenebilmesini sağlayacak olan bir düzenleyici de tarayıcının Android sürümüne ekleniyor.

Bilgisayar üzerinde oluşturduğu büyük iş yükü ve kendisine RAM bellek yetiştirilememesiyle ün salmış olan Google Chrome, bütün yorumlara rağmen geçtiğimiz yılı da açık ara farkla en çok kullanılan tarayıcı olarak kapatmıştı. İşlevselliği ve kullanıcıya sunduğu kolaylıklar sayesinde Chrome, günümüzde de büyük bir çoğunluk tarafından tercih ediliyor.

Chrome’un mobil versiyonları da bu durumdan paylarını almış olacaklar ki Android cihazlarda en çok kullanılan tarayıcı yine Google Chrome. Geçtiğimiz günlerde Chrome’un en son sürümü olan Chrome 91 yayınlanmıştı. Kullanıcıya pek çok kolaylık sağlayan yeni sürüm beraberinde uygulama içi ekran görüntüsü alma aracını da getirdi.

Chrome içine gömülü ekran görüntüsü alma aracı

İnternet tarayıcısının Chrome 91 versiyonuyla birlikte kullanıcılar ‘screenshot’ ibaresini uygulamada görmeye başladı. Özelliğin cihazlara gelme süreci değişiklik gösterebilir fakat kısa bir süre içerisinde tüm cihazlarda bulunacak gibi görünüyor.

Aracın kullanımı oldukça basit. Siteyi paylaşmak istediğinizde aşağıdan küçük bir panel çıkıyor ve hangi uygulamada ya da hangi uygulama aracılığıyla siteyi paylaşabileceğinizi görebiliyorsunuz. Bu uygulamaların altında fotoğraftan da görebileceğiniz üzere, linki kopyalama veya cihaza kaydetme gibi halihazırda bulunan özelliklerin yanında, bir ’screenshot’ butonu var.

Ekran görüntüsü almanız halinde görüntüye adres çubuğu da dahil ediliyor ve sonrasında istediğiniz gibi kırpma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanında yazı yazmanıza imkân tanıyacak olan bir yazı aracı ve 18 renk seçeneğinin yanında 6 kademe büyüklük seçeneği sunan bir çizim aracı bulunuyor. Özellik, bir nevi birçok Android telefonda mevcut olan ekran görüntüsü aracını Google Chrome özeline getiriyor.