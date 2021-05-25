Google, kullanıcılar için pek çok kolaylık getiren Chrome 91 sürümünü yayınladı. Ancak bazı özellikler henüz kullanıcıların erişimine açılmamış durumda.

Google, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome'un "Chrome 91" sürümünü yayınladı. Kopyala+Yapıştır işlevini geliştiren Chrome 91, ayrıca Android sürümüne bazı görsel iyileştirmeler, web sitesi takibi gibi bir takım yenilikler getiriyor. Ayrıca Chrome'un Chromebook sürümü için de bazı yenilikler ve iyileştirmeler yayınlanmış durumda.

Chrome, halihazırda bir kopyala+yapıştır özelliğine zaten sahipti. Ancak Chrome 91, bu özelliği bir adım ileriye taşıyor ve artık bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı kopyalayıp bir e-postaya eklemenize izin veriyor. Dolayısı ile artık CRTL+C/CTRL+V kısayolunu Chrome'un içinde metin kopyala+yapıştırmanın dışında dosya yapıştırmak için de kullanabileceksiniz. Söz konusu özelliği "chrome://flags/#clipboard-filenames" adresinden etkinleştirebilirsiniz.

Chrome öğelerinin eski (üstte) ve yeni (altta) görünümleri

Google, Chrome içindeki yükleme çubuğu, takvim, seçim menüsü gibi sık sık karşılaştığımız bazı öğeleri daha modern ve minimalist versiyonlarıyla güncelliyor. Söz konusu öğelerin yeni ve eski versiyonlarını yukarıdaki görselden karşılaştırabilirsiniz.

Chrome 91 ile birlikte web tarayıcının Android sürümüne gelen bir başka özellik ise web sitesi takibi oldu. Teknoloji devi, Google Reader'ın fişini çekmiş olsa da yeni özellik ile web sitelerini takip etmenizi ve sitede yeni bir içerik yayınlandığında doğrudan görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Söz konusu özellik henüz erişime açılmış değil ancak erişilebilir olduğunda Chrome'da sağ üstteki seçenekler butonuna, ardından da yeni sekme alt menüsündeki "takip edilenler" menüsünden takip ettiğiniz sitelere ulaşabileceksiniz.