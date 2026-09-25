Google Chrome’a Ders Çalışanların Çok İşine Yarayacak 3 Yeni Özellik Geldi!

Google Chrome, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen üç yeni özellik duyurdu. Gemini destekli araçlar videoları analiz edip soruları yanıtlayabilirken, cihazlar arasında geçiş yaptığınızda kaldığınız sayfa konumu ve doldurduğunuz form verileri de korunuyor.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome, ders çalışma ve araştırma süreçlerini kolaylaştıracak üç yeni özellikle güncellendi. Gemini'nin yapay zeka yetenekleri ve geliştirilen senkronizasyon altyapısı, masaüstü ile mobil cihazlar arasındaki geçişi de daha sorunsuz hâle getiriyor.

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Yeni özellikler yalnızca metin tabanlı sayfalarla sınırlı değil. Video ve podcast içeriklerinden açık sekmelerdeki bilgilere, hatta doldurulan formlara kadar uzanan bir kullanım alanı sunuluyor. Gelin, Chrome'a eklenen bu üç özelliğe yakından bakalım.

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Yapay zeka ile videolar analiz edilecek

Google Chrome'daki Gemini yapay zekası artık yalnızca YouTube içerikleriyle sınırlı değil. İnternetteki farklı platformlarda yer alan video ve podcast içeriklerini de analiz edebilen sistem, içeriklerin özetini çıkarabiliyor ve videoyla ilgili sorularınızı yanıtlayabiliyor.

Açık sekmelerden otomatik testler oluşturulacak

Ders çalışanlar ve araştırma yapanlar için gelen özellik, açık sekmelerdeki bilgilerden interaktif testler oluşturabiliyor. Google Dokümanlar, makaleler veya bilgilendirici web sayfalarını kaynak olarak kullanan Gemini, öğrendiğiniz bilgileri birkaç soruyla test etmenizi sağlıyor.

Cihazlar arasında geçerken sayfa konumu korunacak

Bilgisayarınızda açtığınız bir sekmeyi telefonunuza aktardığınızda sayfa, bu kez en baştan açılmıyor. Chrome, kaldığınız kaydırma konumunu koruyarak okumaya aynı yerden devam etmenizi sağlıyor.

Üstelik yalnızca sayfanın konumu değil, doldurmaya başladığınız form verileri de korunuyor. Böylece cihaz değiştirirken yaptığınız işlemi baştan başlatmanız gerekmiyor.